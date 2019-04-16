Fındıklı Belediyesi Kadın Meclisi ilk toplantısını 400 kadınla yaptı

Rize’nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun belediyeyi halk meclisleriyle yönetme projesinin ilk pratiği, kadın meclisinin toplanmasıyla gerçekleşti.

Fındıklı Belediyesi Kadın Meclisi ilk toplantısını 400 kadının katılımıyla gerçekleştirdi. Mercan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında ilk olarak divan oluşturuldu. Fatma Hanedar, Nesrin Sarı ve Hasret Uzunhasanoğlu’dan oluşan divan kadınlara söz verdi.

Toplantıda onlarca kadın söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Söz alan kadınlar, sorunlarını kendilerinin çözeceğini vurgulayarak bağımsız bir inisiyatif ve dayanışma ile bunun gerçekleşebileceğini ifade etti. Belediyeden kreş talep kadınlar, evden dışarı çıkan kadınların, sorunlarına hep beraber çözüm üreteceklerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Toplantıda söz alan CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şöyle konuştu; “Biz aslında erkekler olarak kadınları engelleyenleriz, sorunlar eşitlikle çözülecek. Keşke daha önce bu yola başvursaydık, daha önce böyle güzel şeylere adım atsaydık. Biz olduğumuz sürece her biriniz belediye başkanı duyarlılığı ile çalışırsa başarırız.”

Toplantıda konuşmalardan sonra kadın meclisi yönetimi için seçim yapıldı. 17 adayın katıldığı seçimde Sevim Özsoy, Leyla Köroğlu, Oya Dalarçıkar, Sıla Ertaş, Ayşe Özmetin, Handan Erdoğan, Gürsel Kadıoğlu’dan kadın meclisi yönetimine seçildi. (Fındıklı/EVRENSEL)