Fındıklı’nın Yeni Belediye Başkanı Çervatoğlu kapıyı söktürdü

Ali Osman ERTAŞ

Rize

Rize’nin Fındıklı Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı. Fındıklı halkının da katıldığı törende eski belediye başkanı AKP’li Adnan Özbalaban, belediye yönetimini yeni seçilen Ercüment Ş. Çervatoğlu’ya devretti.

Törende konuşma yapan yeni başkan Ercüment Ş. Çervatoğlu belediye başkanlığı odasının kapısını kaldırdıklarını belirterek; “Artık herkes bu kapıdan rahatça girebilecektir, kapı sökülerek dışarıya çıkarılmıştır” dedi.

Fındıklı’yı mahalle meclisleriyle yöneteceklerini belirten Ercüment Ş. Çervatoğlu “Piramidin en altında bizler; üstünde de Fındıklı halkı olacaktır. Bugünden itibaren planlamaya başlayacağız” dedi.

Evrensel’e konuşan Fındıklılı gençlerden Kübra Aslan, “Çervatoğlu halkın içinden birisi, kendini değil de halkı düşündüğü için onun yanındayız” dedi. Evrim Çervatoğlu ise “25 yıl aradan sonra halk meclisleri ile yönetip Fındıklı’nın geleceği için çalışacağız” yorumunda bulundu. ‘Derelerin Anası’ diye adlandırılan Melahat Alışan ise, “Yeni başkan ile birlikte derelerimizi daha iyi koruyacağız” diye konuştu.