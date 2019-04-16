Savcı, Hasan Cemal için 5 yıla kadar hapis istedi

“Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı köşe yazısı nedeniyle hakkında dava açılan Gazeteci Hasan Cemal için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazeteci Hasan Cemal hakkında 4 Aralık 2015 tarihli “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı köşe yazısı nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasan Cemal ile Avukatı Fikret İlkiz’in hazır bulunduğu duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş izledi.

Kimlik tespiti ile başlanan duruşmada, daha önce yazılan yazılara cevap geldiği görüldü.

Cemal’in 22.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyasından ceza aldığını belirten mahkeme başkanı bu nedenle iki dosyanın birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığını söyledi.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Cemal’in “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 7/2 maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmasını istedi.

Avukat Fikret İlkiz’in mütalaaya karşı savunma yapmak için istediği ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 7 Mayıs’ta saat 16.45’te görülmesine hükmetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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