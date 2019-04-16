Clippers, 31 sayı geriden gelerek Warriors’ı yendi

NBA’de ilk tur maçlarında sürprizler devam ediyor. Los Angeles Clippers, 31 sayı geriye düştüğü maçta son 2 sezonun şampiyonu Golden State Warriors’ı 135-131 mağlup etmeyi başardı.

İlk yarıyı 73-50 önde tamamlayan Warriors, bir ara 31 sayıya çıkardığı farkı koruyamayarak tarihe geçti. Los Angeles Clippers, Play-Off tarihinde bu kadar yüksek bir farktan dönerek kazanan ilk takım oldu. 1989’da Los Angeles Lakers, Seattle Supersonics’i 29, 2012’de ise yine Clippers, Mempahis Grizzlies’i 27 sayı geriden gelerek mağlup etmişti.

Clippers’ta tecrübeli 6. adam Lou Williams 22’de 13 isabetle 36 sayı kaydetti, 11 asist üretti. Bir başka yedek Montrezl Harrell ise 9’da 9 isabetle 25 sayı 10 ribauntla oynadı.

Clippers ikinci yarıda toplam 85 sayı atarken Warriors’ta Stephen Curry’nin 29 sayısı yeterli olmadı. Seride durum 1-1’e gelirken ev sahibi avantajı Clippers’a geçti.

PHILADELPHIA’DAN BİR PERİYOTTA 51 SAYI

Doğu Konferansı’nda ise Philadelphia 76’ers, Brooklyn Nets’i 145-123 yendi. İlk maçı kaybeden 76’ers, müsabakayı 51 sayı attığı üçüncü periyotta kopardı. 76’ers’ta Ben Simmons 18 sayı 10 ribaunt 12 asistle triple-double yaptı. Philadelphia’da Joel Embiid 23, Tobias Harris 19, JJ Redick 17, Boban Marjanovic 16, Mike Scott 15 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte Furkan Korkmaz da 10 dakika süre aldı ve 7 sayıyla oynadı.

Seriye 1-1’lik eşitlik geldi. 3. maç Brooklyn’de yapılacak. (SPOR SERVİSİ)

NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı