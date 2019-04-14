14 Nisan 2019 11:11

NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı

NBA'de 2019 Play-Off'larının ilk gecesindeki 4 maçın 3'ünde deplasman takımları sahadan galip ayrıldı.

NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı

Fotoğraf: Keith Allison/Flickr(CC BY-SA 2.0)

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    NBA’de Play-Off heyecanı başladı. İlk turun ilk maçlarına favori olmayan takımların galibiyetleri damga vurdu.

    Philadelphia 76’ers evinde Brooklyn Nets’e 111-102 kaybederken kazanan takımda D’Angelo Russell 26, Caris LeVert 23 sayı kaydetti. 76’ers’ta Jimmy Butler’ın 36 sayısı galibiyete yetmezken Joel Embiid 22 sayı 15 ribaunt 5 blokla oynadı. Brooklyn, Philadelphia’da oyun kurucu Ben Simmons’ı 9 sayı 3 asistte tutarken, 76’ers maç boyunca 25’te 3 üçlük isabetinde kaldı.

    RAPTORS YİNE İLK MAÇI KAYBETTİ

    Doğu Konferansı’nın favorilerinden Toronto Raptors, bir Play-Off macerasını daha evinde yenilgiyle açtı ve Orlando Magic’e 104-101 yenildi. Magic’de maçı kazandıran üçlüğü atan D.J. Augustin, 13’te 9 isabetle 25 sayı kaydetti. Raptors’ta Kawhi Leonard’ın 25, Pascal Siakam’ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Zaman zaman Play-Off’ta bekleneni verememesiyle tanınan Kyle Lowry, kullandığı 7 şutu da kaçırdı ve sayı üretemedi. Lowry’nin hücumdaki bu tutukluluğu sonucu belirleyen faktörlerden biri oldu.

    DENVER’DA TECRÜBE KONUŞTU

    Play-Off’un en tecrübeli koçu Gregg Popovich, San Antonio Spurs’u Denver Nuggets karşısında 101-96’lık galibiyete taşıdı ve ev sahibi avantajını rakibinden aldı. Spurs’te DeMar DeRozan 18, Derrick White 16, LaMarcus Aldridge 15, Rudy Gay 14 sayı üretti.

    28’de 6 üç sayı isabetinde kalan Nuggets’ta Nikola Jokic 10 sayı 14 ribaunt 14 asistle triple-double yaptı.

    CURRY TARİHE GEÇTİ

    Play-Off’un ilk gecesinde ev sahibi takımlar içinde kazanan tek ekip son şampiyon Golden State Warriors’tı. Los Angeles Clippers’ı 121-104 yenen Warriors’ta Stephen Curry 16’da 11 isabetle 38 sayı attı. 12 üçlük denemesinde 8 isabet bulan Curry, NBA Play-Off’larında en çok üç sayı kaydeden isim olarak tarihe geçti. Curry istatistiklerine 15 ribaunt 7 asist ekledi. Maçın son periyodunda Warriors’tan Kevin Durant, Clippers’tan Patrick Beverly, oyundan atıldı. (SPOR SERVİSİ)

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