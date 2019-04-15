ODTÜ Rektöründen yeni açıklama: Devrim Stadyumu yine yok

İptal edildiği açıklanan 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği için Rektörlükten yeni bir açıklama geldi. Büyüyen tepkiler ve sanatçıların desteklerini açıklamaya devam etmesinin ardından öğrencilere bir mail gönderen Rektörlük, Devrim Stadyumu konserleri ve panayır alanı etkinliklerine yine izin vermezken, şenliğin 23-24-25 Nisan tarihlerinde KKM ve çevresi ile sınırlı şekilde yapılmasını önerdi.

33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, ODTÜ Rektörlüğünün son anda verdiği karar ile iptal edilmişti. Öğrenci topluluklarının şenliğin iptal edilmemesi ve yıllardır düzenlendiği formatta gerçekleştirmesi talebiyle başlattığı eylemlere sosyal medyada sanatçılar ve diğer üniversitelerden öğrenciler büyük destek vermişti. Sosyal medyada büyüyen tepkilerden rahatsız olan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e gönderdiği mesaj ile şenliği iptal etmediklerini savunmuş, “LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplarla” görüşen UGT’nin anlaşmayı bozduğunu iddia etmişti. Öğrencilerin Rektör yalanlaması ve Haluk Levent’in öğrenciler ve yönetimle görüşmek için ODTÜ’ye gelmesinin ardından Rektörlük, öğrencilere mail yoluyla şenliğin yapılacağını duyurdu.

Devrim Stadyumunda gerçekleşmesi planlanan konserlere ve panayır alanı etkinliklerine izin verilmeyen programda, konserler için yine KKM otoparkı adres gösterildi.

DEVRİM STADYUMUNA İZİN YOK

Açıklamada, şenliğin, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) Salonlarının tümünün mesai saatleri içinde topluluk etkinlikleri için kullanımı, Dereboyunda Müzik Toplulukları (MT) sahnesi, KKM’de Jazz Sahnesi, KKM otoparkında saat 22.00’ye dek stantlar ve konserler ile ticari gıda stantları yerine kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantlarını kapsayacak biçimde gerçekleştirileceği duyuruldu. Şenliğin 24-25-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanıyor.

UGT: BİZE DESTEK VEREN DOSTLARIMIZI DEVRİM STADYUMUNDA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu da açıklama yayımlayarak Devrim Stadyumunda ısrar ettiklerini duyurdu. Açıklama şöyle: “Ortada rektörlük tarafından geri adım atma gibi bir durum yok. 9 Nisan'da bize sunulan ve bizim reddettiğimiz formata ek bir tek Caz ve MT Sahnesi mevcut. En başından beri istediğimiz Devrim Stadyumu hala şenlikte etkinlik kullanımına kapalı. Bizim ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez. Biz, bize destek veren tüm dostlarımızı KKM otoparkında değil Devrim Stadyumunda ağırlamak istiyoruz. Yarınki çağrımızı yineliyoruz. 13.30'da Rektörlüğün önünde buluşuyoruz!”(Ankara/EVRENSEL)