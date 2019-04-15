Gazeteciler bu haftayı da adliye koridorlarında karşılıyor

Bugün Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin ile

Kapatılan DİHA Muhabiri Gökhan Öner’in davalarının dışında bu hafta pek çok gazeteci hakim karşısına çıkacak. Bu haftaki diğer gazeteci davaları şöyle:

Yarın 3 ayrı davada 8 gazeteci yargılanacak. RedHack’in yayımladığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri gerekçesiyle altı gazeteci hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla açılan davanın yedinci duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dava kapsamında Gazeteciler Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Eray Saygın, Derya Okatan, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik yargılanıyor.

Gazeteci Hasan Cemal hakkında 4 Aralık 2015 tarihli “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı köşe yazısı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gazeteci Kibriye Evren’in gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Diyarbakır’da 9 Ekim 2018’de, 9 ilde eş zamanlı başlatılan ve aralarında gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 142 kişinin gözaltına alındığı operasyonda tutuklanan gazeteci Evren, 16 Aralık 2018’den beri açlık grevinde. Açlık grevinin 4’üncü ayını geride bırakacak olan Evren’in sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Evren’de görme bozukluğu, yürümede güçlük çekme, hareket kabiliyetinin kısıtlanması, kronikleşen mide bulantıları gibi sağlık sorunlarının görüldüğü de gelen bilgiler arasında.

SÖZCÜ DAVASI DA BU HAFTA

18 Nisan Perşembe günü, Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu Nurcan Baysal hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Baysal, Afrin’e yönelik askeri operasyon sırasında sosyal medyada yaptığı savaş karşıtı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Yine aynı gün Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu ile Gazetenin Eski İnternet Sitesi Haber Müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli’nin “Örgüte üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek” suçlamasıyla, Gazetenin Sahibi Burak Akbay’ın ise “Silahlı terör örgütünü yönetme” ve “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. İki ayrı Sözcü davasının birleştirilmesinin ardından Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı ve Emin Çölaşan da bu dosya kapsamında yargılanıyor. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Gökhan Öner’e 10 ay hapis