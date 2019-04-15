15 Nisan 2019 12:24
Gazeteci Gökhan Öner’e 10 ay hapis
Kapatılan DİHA Muhabiri Gökhan Öner, ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: MA
Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Gökhan Öner’in “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti Gazeteci Öner’in “terör örgütü üyeliği” suçundan beraat etmesine hükmetti. Mahkeme Öner’in “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. (MEDYA SERVİSİ)
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