Meyve sebzede üretim düşerken, fiyatlar yükseliyor

AKP iktidarının ısrarla "ülkede kriz yok" demesine rağmen göstergeler krizin giderek derinleştiğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın hızla yükselen meyve ve sebze fiyatlarını tanzim satış aracılığı ile düşürme çabalarına rağmen, fiyatların aksine yükselme eğilimi içerisinde olduğunu işaret ediyor. Ülke tarımının lokomotifi konumunda bulunan Antalya’da meyve ve sebze üretiminin düşüşü sürerken, fiyatların hızla artması üretici köylüleri de zor durumda bırakıyor.

Görüştüğümüz üretici köylüler ürün veriminin düşüşmesini yüksek girdi fiyatlarına bağlıyorlar. Bir üretici "Ürünün artması için gübre ve ilaç kullanmak gerekiyor. Fakat ilaç ve gübre kullanırsak bu kez ürün maliyeti yükseliyor. Yani anlayacağınız iki türlü de bize bir faydası olmuyor. Ancak ilaç ve gübre satıcıları ziraatçilere yarıyor’’ derken bir başka üretici ise ‘’Bana göre bu günler iyi günlerimiz. Bakın döviz yine yükselişe geçti. Tüm tarım girdileri döviz üzerinden. Bu şartlarda üretim düşüyor, ürün fiyatı artıyor fakat çifçi kazanamıyor’’ diye konuştu.

GEÇEN SENE OCAK AYINA GÖRE 14,200 TON ÜRETİM DÜŞTÜ

Antalya Ticaret Odasının açıkladığı Antalya Toptancı Hal verilerine göre 2019 yılı ocak ayında hal girdilerinde, geçen yılın aynı ayına oranla miktar bakımından %21,6 azalış, tutar bakımından ise %45,7’lik bir artış görülmüştür. Halde işlem gören ürünlerin geçen yıl ocak ayında 2,05 TL olan ortalama kg değeri bu yıl 3,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Ürün miktarı ise 2018 Ocak ayında 65,706 ton ile 134,734 TL tutarken, ocak 2019 da 51,516 ton ile 196,325 TL oldu. Meyve ve sebzede ihracat ise 2018 yılı Ocak ayına göre %4,1 azalarak 42,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya tarım sektöründe bir başka olumsuz veri ise tarımda SGK'ya kayıtlı sayısında kendisini gösteriyor. Buna göre 2017-Kasım ayı SGK ya kayıtlı sayısı 36,523 iken bu rakam 2018-Kasım ayında 34,294 kişi oldu. (Antalya/EVRENSEL)