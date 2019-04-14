İş cinayetleri Stockholm’de protesto edildi: Kârdan önce yaşam!

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Dünyanın pek çok ülkesinde artış gösteren iş cinayetleri İsveç’in başkenti Stockholm’un Sergel Meydanı’nda yapılan bir eylemle protesto edildi.

İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali tarafından düzenlenen eylemde iş cinayetlerinde ölen işçilere dikkat çekmek için kanlı eldivenler yerleştirildi. “Kârdan önce yaşam” sloganıyla yapılan eyleme İngiltere, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden genç işçi ve sendika temsilcileri katıldı.

Meydanda yapılan konuşmalarda dünyada giderek artan iş cinayetlerinin sermayenin aşırı kâr hırsının sonucu olduğuna dikkat çekildi. Hükümetlere iş cinayetlerinin engellenmesi için yasal ve pratik önlemler almaları çağrısı yapıldı.

HİÇBİR ŞEY İŞÇİNİN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİL

Gülşah Doruk Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

Türkiye’den gelerek eyleme katılan İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali Küresel Gençlik Koordinatörü Gülşah Doruk, eylem hakkında Evrensel’e açıklamalarda bulundu.

İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonalinin Avrupa gençlik örgütlenmesini oluşturmak amacıyla Stockholm’de bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Doruk, gösteriyi kamuoyunun dikkatini iş cinayetlerine çekmek için düzenlediklerini belirtti. Doruk, “Türkiye başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinde işçi ölümleri artıyor. Maliyetlerin düşürülmesi için öncelikle işçilerin iş ekipmanlarında kısıtlamaya gidiliyor. Özellikle de genç işçilerin eğitim verilmeden inşaatlarda çalıştırılmaları ölümle sonuçlanan kazalara yol açıyor. Hiçbir şey işçilerin yaşam güvencesinin önünde olmamalı.”

Doruk, son 17 yıl içinde Türkiye’de iş cinayetlerinin neden artış gösterdiği sorusunu “Bunu tüm dünya genelinde artan bir trendin parçası olarak değerlendirebiliriz. Ülkemizde göçmenler başta olmak üzere işçiler ağır koşullarda ve güvenlik önlemi almadan çalıştırılıyor. Aslında yasalarda güvenlik önlemleri var ama pratikte uygulanmıyor. Denetim de yok. Bunları aşamadığımız müddetçe iş kazalarının daha da arttığını göreceğiz” diyerek yanıtladı.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

İNŞAAT VE AĞAÇ İŞÇİLERİ ENTERNASYONALİ (BWI) NEDİR?

130 ülkeden inşaat, ağaç, ormancılık ve çimento sektörlerinde üye sayıları 12 milyon olan 326 sendikayı temsil eden BWI’nin Panama, Malezya, Güney Afrika, Hindistan, Burkina Faso, Şili, Kenya, Rusya, Tayland gibi pek çok ülkede Bölgesel Ofisleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri bulunuyor.

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan BWI, amacını tüm dünyada BWI sektöründe örgütlü sendikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde işçi haklarını teşvik etmek olarak tanımlıyor.

Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi