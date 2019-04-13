EMEP: Beşir’i deviren halktır, halkın kazanımı darbeyle çalınamaz

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi tarafından Sudan ile ilgili yapılan açıklamada Beşir’i devirenin Sudan halkı olduğu belirtilerek ordunun darbe yoluyla yeni bir diktatörlük kurma çabalarına karşı Sudan halkının yanında olunduğu belirtildi.

Sudan Devlet Başkanı El Beşir’in, 1989’da darbeyle ele geçirdiği iktidardan devrildiği vurgulanan açıktlamada; “El Beşir iktidarını kan dökerek sürdüren şeriatçı bir zorbaydı. Bütün muhalefeti zorbaca bastırmış, karşı koyanları kana boğmuştu. 2003’teki Darfur Katliamında en az 300 bin kişiyi öldürtmüştü. El Beşir’in sonunu getiren baskı ve zorbalığa karşı sinmeyerek sokaklara çıkan halkın birkaç aydır süren direnişi oldu” denildi.

Beşir’in, Sudan ekonomisini özelleştirmelerle batağa sürüklediğinin altı çizilen açıklamada şöyle denildi; “Sudan poundunun dolar karşısındaki yıllık değer kaybı %90’ı bulmuş, enflasyon %70’e tırmanmıştı. Darfur Katliamı dolayısıyla hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararına dayandırılan uluslararası ambargosu da üstüne binince “tek adam” Beşir faturayı halka kesmiş, devlet sübvansiyonlarına son vermişti.”

"GENERALLER DÜZENİ KURTARMAK İÇİN MANEVRAYA YÖNELDİ"

2018 Aralık’ında ekmek bir günde üç misli zamlanınca halkın zamlara karşı sokağa döküldüğü hatırlatılan açıklamada “Mart’ta artık temel sloganı “Beşir gitsin”e dönüşen ve ara vermeden süren gösteriler ülke çapına yayıldı. Halkı bastırabileceğini zanneden Beşir kendi etrafının da boşalmaya başladığını gördü. 23 Aralık’ta “Beşir’e destek” bildirisi yayınlamış olan Ordu da Mart sonlarında desteğini çekmeye başladı. Nisan başında halk Hartum’daki Ordu karargahlarını kuşattı. Polisin müdahalesi bazı askeri birliklerin göstericiler lehine müdahalesine neden olunca Beşir’in kaderi belli oldu! Yıllarca Beşir’in etrafında yer alıp işini gören generaller, düzeni ve tekellerin egemenliğini kurtarmak üzere manevra yapmaya yöneldiler. Savunma Bakanı, Beşir ve yakın adamlarının tutuklandığını ilan etti: “Demokrasi rayına oturtulacak”tı!” denildi.

Sudan’da yaşanan darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi

"BEŞİR’İ İKTİDARDAN İNDİREN HALK AYAKLANMASI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Sudan’da patlak verenin, generallerin duruma hakim olmaya çalıştıkları bir halk ayaklanması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Darbe görüntüsü, generallerin hakim olma çabalarından kaynaklanıyor. İsyancıların asıl eğilimi ordunun “iktidara el koyması”na karşı. Bütün dünyanın nefretini kazanmış, hiçbir ülkeye giremez durumdaki Beşir’in tek yakın ilişkisi Türkiye’ydi. Sudan diktatörünün devrilmesine en çok üzülen de Türkiye Hükümeti oldu. Şimdi darbeyi kınayanlar onu iktidardan indiren halk hareketini görmezlikten gelmeyi tercih ediyorlar.”

EMEP ve HDP’den darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma mesajı

"EMEP SUDAN HALKININ YANINDADIR"

Emek Partisi’nin, Tunus ve Mısır halkının izinden yürüyerek yıllanmış diktatörlerini deviren Sudan halkının yanında olduğu vurgulanan açıklamada; “Halkın demokrasi mücadelesini destekliyor, kazanımlarının ellerinden çalınmaması için gösterdikleri kararlılıkla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Demokrasiyi halk kuracaktır, bu yüzden Sudan Ordusunun halkın zaferinin ganimetini toplayarak darbe yoluyla yeni bir diktatörlük kuramaması için uluslararası demokrasi güçlerinin Sudan halkına desteği de belirleyici olacaktır. Türkiye Hükümeti Sudan’dan elini çekmeli, Sudan halkının onaylamadığı ekonomik ve siyasi anlaşmalar iptal edilmeli; Sudanla ilişkiler barış ve halkın iradesine saygı temelinde yeniden kurulmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)