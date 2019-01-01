Cumartesi Anneleri, ‘yasaklı’ Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

700. haftadan bu yana oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, 2019 yılının ilk günü İstanbul’daki Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Oya Ersoy'un da katıldığı eylemde Cumartesi Anneleri, polis bariyerleriyle çevrili olan Galatasaray Meydanı'na kırmızı karanfil atarak yasak kararını bir kez daha kınadı.

CHP Beyoğlu İlçe binasından çalınan, Ceylan Ertem'in seslendirdiği "Beni bul anne" şarkısı eşliğinde Galatasaray Meydanı'na gelen Cumartesi Anneleri, kayıplarını aramaktan ve Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmediklerini dile getirdi.

‘O MEYDANI AÇTIRACAĞIZ’

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Gözaltında hayatını kaybeden Murat Yıldız’ın Annesi Hanife Yıldız, eylemi yapmaktaki amaçlarını, “Biz vazgeçmediğimizi söylemek için buradaydık. Asla vazgeçmeyeceğiz. Er geç o meydanı açtıracağız” sözleriyle açıkladı.

‘BU MEYDAN BU ÜLKENİN VİCDANI’

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren de Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Eren, ”Bu meydan bizim kayıplarımızla buluştuğumuz meydan. Bu meydan bu ülkenin vicdanı. Biz bu meydandan vazgeçmeyeğimizi bildirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Kayıp yakınları tarafından bırakılan karanfilleri polisler ayaklarıyla meydanı çevreleyen bariyerlerin dışına çıkardı. (İstanbul/EVRENSEL)