EMEP ve HDP’den darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma mesajı

Sudan’da 30 yıllık Ömer El Beşir rejimini devirmek için aylardır süren halk ayaklanmasının dün bu kez askeri darbeyle durdurulmaya çalışılması üzerine eylemler sürerken Türkiye’den de Sudan halkıyla dayanışma açıklamaları yapıldı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Twitter hesabından yaptığı paylaştığı mesajında, “Diktatör Beşir’i deviren Sudan halkı ordu güçlerinin darbesine boyun eğmeyecek, devriminin çalınmasına müsaade etmeyecektir. Demokrasi isteği bir defa halk hareketinin talebi haline geldi. Beşir'in bastıramadığı halk bugün değilse bile yarın generallere papuç bırakmayacaktır” dedi.

Diktatör Beşir'i deviren Sudan halkı ordu güçlerinin darbesine boyun eğmeyecek, devriminin çalınmasına müsade etmeyecektir. Demokrasi isteği bir defa halk hareketinin talebi haline geldi. Beşir'in bastıramadığı halk bugün değilse bile yarın generallere papuç bırakmayacaktır. — selma gürkan (@gurkanselma) 12 Nisan 2019

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) adına yapılan yazılı açıklamada da, “Darbeye karşı Sudan halkının yanındayız” denilerek, “HDP olarak Sudan halkının eşit ve özgür bir yaşam için sivil ve meşru bir yönetime kavuşmasını tereddütsüz ve açık bir şekilde savunduğumuzu belirtiyoruz. Sudan’daki darbeyi gerçekleştiren Askeri Konsey’in yerini derhal halk hareketine katılan çoğulcu, sivil ve meşru bir geçici sivil yönetime devretmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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