Kocaeli'de plastik fabrikasında kazana düşen işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) plastik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Önder Çiçek, içinde plastik hammadde bulunan kazanın içine düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışması sonucu kazandan ağır yaralı olarak çıkarılan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) mart ayında 5’i çocuk, 4’ü kadın ve 11’i göçmen olmak üzere 108 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ocak ayında en az 159, şubat ayında en az 125 ve mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi