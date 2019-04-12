Tersanede vinç devrildi, 2 işçi yaralandı
Tuzla tersanesinde vinç devrildi, 2 işçi hafif yaralandı. İşçilerin öğle yemeğinde olması bir faciayı engelledi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Tuzla’da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada vinç devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazada 2 işçi hafif yaralandı.
Olay sırasında işçilerin büyük bölümünün öğle yemeğinde olması bir faciayı engelledi.Tersane patronu Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.
Çalışma yaşamı mayınlı tarla misali.— DİSK / LİMTER-İŞ (@Limter_is) 12 Nisan 2019
Çalışırken ölmemek,uzvumuzu kaybetmemek yada hastalanmak tesadüf gibi.
Kuzey Star'da bu gün yaşanan: pic.twitter.com/U4aYhXDngi
Açıklamada, “Tersanemizde gerçekleştirilen havuz operasyonu esnasında bir kaza meydana gelmiştir. Olay sonucunda can kaybı yaşanmamış, yaralanan iki işçimizden biri taburcu edilmiştir. Hafif yaralı olan diğer işçimizin tedavisi ise sürmektedir" denildi.
Tersane patronunun açıklamada, "Olay sonucunda tersanemizde bulunan gemilere bir zarar gelmemiştir" ifadesi dikkat çekti. (İstanbul/DHA)
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