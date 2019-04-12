Tersanede vinç devrildi, 2 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla’da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada vinç devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazada 2 işçi hafif yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay sırasında işçilerin büyük bölümünün öğle yemeğinde olması bir faciayı engelledi.Tersane patronu Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Çalışma yaşamı mayınlı tarla misali.

Çalışırken ölmemek,uzvumuzu kaybetmemek yada hastalanmak tesadüf gibi.

Kuzey Star'da bu gün yaşanan: pic.twitter.com/U4aYhXDngi — DİSK / LİMTER-İŞ (@Limter_is) 12 Nisan 2019

Açıklamada, “Tersanemizde gerçekleştirilen havuz operasyonu esnasında bir kaza meydana gelmiştir. Olay sonucunda can kaybı yaşanmamış, yaralanan iki işçimizden biri taburcu edilmiştir. Hafif yaralı olan diğer işçimizin tedavisi ise sürmektedir" denildi.

Fotoğraf: DHA

Tersane patronunun açıklamada, "Olay sonucunda tersanemizde bulunan gemilere bir zarar gelmemiştir" ifadesi dikkat çekti. (İstanbul/DHA)