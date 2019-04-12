Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen eylemler sekizinci cumasında binlerin katılımıyla devam ediyor.

Öğle saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanan Cezayirliler, eylemlerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana doğru yürümeye başladı.

Cezayir bayrakları ve reform taleplerini içeren pankartlar taşıyan Cezayirliler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesini istiyor.

Cezayirlilerin hedefinde yer alan başlıca isimler geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz.

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EYLEMLERE KATILIM YOĞUN

Cezayir'de İslami takvime göre cuma gününün hafta tatili olması nedeniyle başkentteki eylemlere her yaştan katılım var. Özellikle çocuklu ailelerin katılımı dikkati çekiyor. Eylemlerde sıkça futbol takımlarının marşlarından uyarlanan ezgiler duyuluyor.

Öte yandan, şehir merkezine ulaşan yollarda yoğun güvenlik tedbirleri dikkati çekiyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, cumhurbaşkanlığına karşı yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasaya göre, salı günü geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. (Cezayir/AA)