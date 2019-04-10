Cezayir'de seçim 4 Temmuz’da; kitlesel eylemler sürüyor

Cezayir’in Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Abdulaziz Buteflika'ya karşı başlayan eylemler ise Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanı olarak belirlenmesinin ardından Salih’in istifası ve köklü rejim değişikliği talebine dönüştü.

Cezayir halkı, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderleri Abdulkadir bin Salih’e karşı başkentte protesto eylemi düzenledi.

Başkentin sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, başta Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlar taşıyan Cezayirliler, siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.

Güvenlik güçleri halkı meydandan çıkarmak için göz yaşartıcı sprey kullandı. Meydanda bulunanlar gazdan etkilendi.

CEZAYİR SOKAĞI GEÇİŞ DÖNEMİ LİDERLERİNE KARŞI

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasaya göre dün geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 gün içinde ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesi gerekiyor.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, “Buteflika rejiminin temel taşları” gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevde kalmasını istemiyor. (AA)