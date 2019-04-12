İlk kara delik fotoğrafına "Powehi" adı verildi

Dünyanın ilgiyle takip ettiği ve 10 Nisan’da fotoğrafı yayımlanan kara deliğin ismi bulundu. Kara deliğin fotoğrafına "Powehi" adı verildi.

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 2012’de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla kurulan, Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) 10 Nisan’da tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayımlanmıştı. Kara deliğe ismini veren kişi, Hilo’daki Hawaii Üniversitesi’de Hawaii dili profesörü olan Larry Kimura oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, "Powehi" kelimesi Hawaii'de 18'nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikayesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki "Po" ve "Wehi" sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Po, "sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak", Wehi de "süslenmiş, bezenmiş" anlamına geliyor.

"İSİM BİLİMSEL TANIMIYLA ÖRTÜŞÜYOR"

Prof. Larry Kimura, yazılı açıklamasında "Bilimsel olarak teyit edilmiş ilk kara deliğe bir Hawaii isminin verilmesi benim ve Po'dan gelen soyum için büyük bir onur" dedi.

Projede görev alan 200 gökbilimciden biri olan, Mauna Kena'daki James Clerk Maxwell Gözlemevi'nin yöneticisi olan Jessica Dempsey de "Haberi duyunca az kalsın sandalyemden düşüyordum. İsim kara deliğin bilimsel tanımıyla çok güzel örtüşüyor" dedi.

Kara delik, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezinde bulunuyor. ​​40 milyar kilometre çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan kara delik, Güneş'in 6.5 milyar katı bir kütleye sahip. (DIŞ HABERLER)

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