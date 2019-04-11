Kara deliği görüntüleyen algoritmayı geliştiren Katie Bouman kimdir?

Duygu AYBER

İstanbul

Katherine (Katie) Louise Bouman, 2019 yılının ilk aylarından bu yana, California Teknoloji Enstitüsü (California Institute of Technology) Bilgisayar Bilimi bölümünde yardımcı doçent olarak çalışan bir görüntüleme bilimcisidir. Görüntülemeyi gerçekleştirmek için hesaplamalı yöntemleri araştıran Bouman, Event Horizon Teleskobu kullanarak kara deliğin görüntülenmesini ilk kez mümkün kılan bir algoritma geliştirdi.

Peki, tarihte ilk kez kara deliğin görüntülenmesini sağlayan Katie Bouman kimdir?

BAŞARI DOLU BİR EĞİTİM HAYATI

29 yaşındaki genç bilim insanı Katie Bouman, ABD'de Indiana West Lafayette'de büyüdü. 2007 yılında West Lafayette Junior-Senior Lisesinden mezun oldu. Bir lise öğrencisiyken Purdue Üniversitesi profesörleriyle birlikte görüntüleme araştırması yaptı. İlk olarak 2007'de okuldaki Event Horizon Teleskobu'nu öğrendi.

Michigan Üniversitesinde elektrik mühendisliği okuyan Bouman, 2011 yılında mezun oldu. Doktora çalışmalarını tamamladığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (Massachusetts Institute of Technology) elektrik mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi aldı.

Ulusal Bilim Vakfı Lisansüstü Bursu ile desteklenen Bouman, MIT Haystack Gözlemevi'nin bir üyesiydi. Yüksek Lisans tezi, "Çerçevenin Maddi Özelliklerini Hesaplamak" tahmini üzerinden "En İyi Yüksek Lisans Tezi"ne, Ernst Guillemin Ödülü'ne layık görüldü.

Katie Bouman, doktorasını tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesine "Event Horizon Telescobu Görüntüleme" ekibine araştırmacı olarak katıldı. Bouman, 2016 yılında yaptığı "Bir kara deliğin fotoğrafı nasıl çekilir?" adlı TED konuşmasında uluslararası bir araştırmacı ekibi, Dünya boyunda bir teleskop ve hepsini bir araya getirecek bir algoritma gerektiğini söylemişti.

EVENT HORİZON TELESKOBU'NUN ARKASINDAKİ İSİM

2017 yılında elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri doktorasını MIT'den alan Katie Bouman, CHIRP'yi kullanarak yüksek çözünürlüklü görüntüyü yeniden oluşturma olarak bilinen bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, Messier 87 Galaksisi'nin çekirdeğindeki devasa kütleli kara deliğin görüntülenmesi için kullanıldı.

Farklı teleskopların kullanıldığı projede kullanılan algoritmayı yazan Bouman, 10 Nisan 2019'da dünyanın çeşitli noktalarındaki 8 radyo teleskobunu kullanarak kara deliğin keşfinde önemli rol oynadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kara deliğin ilk kez görüntülenmesine tanık olduğumuzdan bu yana başarının arkasındaki isimler merak konusuydu. Nitekim 10 Nisan'dan bu yana özellikle Twitter'da Katie Bouman hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Event Horizon Teleskobu için kullandığı harddisklerle fotoğrafı bulunan Bouman, Apollo için yazdığı kodlarla poz veren Margaret Hamilton ile çokça karşılaştırıldı. İnsanların Katie Bouman’ı bu denli övmesinin sebebi ise tarih boyunca kadın bilim insanlarının başarılarının göz ardı edilmiş olması.

Öte yandan Katie Bouman, henüz resmi bir açıklama yapmasa da CNN’e verdiği röportajda "Bunu hiçbirimiz tek başına yapamazdı. Proje başarılı oldu çünkü farklı geçmişlere sahip pek çok kişi birlikte çalıştı." diyor.

Bouman, Facebook’ta fotoğrafı ilk gördüğündeki tepkisini de paylaştı.

Görsel, Katie Bouman'ın Facebook hesabında paylaştığı fotoğrafın ekran alıntısıdır

(DIŞ HABERLER)