Kısa vadeli dış borç 13 günde 35,8 milyar TL arttı

Yerel seçim sonrası döviz kurunun seyri yukarı yönlü işlem görmeye devam ediyor. Yerel seçimlerin İstanbul ayağındaki belirsizlik dövizdeki yükselişi tetiklerken, döviz cinsi borçların maliyeti her geçen gün artıyor. Yalnızca 13 günde kamu sektörünün kısa vadeli döviz cinsinden borcu, TL cinsinden 9.5 milyar TL arttı.

Yerel seçimlerin ardından piyasalarda ilk işlem günü olan 1 Nisan’da 5.48 olan dolar/TL kuru, dün 5.80 seviyesini zorladı. 1 Nisan’dan bu yana dolar karşısında yüzde 5.8 eriyen TL’nin, dolar karşısında aylık değer kaybı yüzde 6.2 oldu.

Avro/TL kuru ise dün 6.53 seviyelerinde seyretti. Seçimin ardından piyasalarda ilk işlem günü olan 1 Nisan’da avro/TL kuru 6.17’ydi. TL, doların karşısında olduğu gibi avro karşısında da 1 Nisan’dan düne yüzde 5.8 değer kaybetti.

DÖVİZ ARTTI BORÇ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borcun yüzde 48.9’u dolar cinsinden ödenecek. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borç 24.4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise 87.6 milyar dolar.

KAMU BORCU 9.5, ÖZEL SEKTÖR BORCU 26.3 MİLYAR TL ARTTI

Nisan’ın ilk gününden bu yana TL’nin dolar karşısında yaşadığı erime, kamu sektörünün kısa vadeli borcunu TL cinsinden 9.5 milyar TL artırdı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise 26.3 milyar TL arttı.

BORCA ULAŞMAK DA ZORLAŞIYOR

1 Nisan’da 391 olan Kredi Risk Primi (CDS) ise 432 puana kadar çıktı. Bu rakamdaki artış borçlanmanın zorlaşarak, maliyetinin artması anlamına geliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

YSK’nin, AKP tarafından yapılan ‘Büyükçekmece itirazını’ ertelemesi, bazı ilçelerde sandık sayımlarının devamı ve İstanbul seçimlerinin tekrarlanması iddiaları belirsizliği artırıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)