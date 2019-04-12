Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kişi hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakan Soylu, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bu yurttaşlardan birine "Hadi oradan densiz. Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" diyerek hakaret etmişti.

AA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.Ç. ve Y.Ç. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Soylu'yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdıkları öne sürüldü.

İddianamede, sanıkların alınan savunmalarında, Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ancak hakaret içerikli sözler söylemediklerini ifade ettikleri, olaya tanık olan 3 polisin ise sanıkların Bakan Soylu'ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri anlatıldı.

Sanıkların bu şekilde üzerilerine atılı "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, her 2 sanığın 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

17 Mart'ta Üsküdar'da konuşan Bakan Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir" diyince konuşmayı dinleyen yurttaşlardan tepki yükselmişti. Bir yurttaşın Saadet Partisi’yle ilgili sözlerini eleştirmesine karşılık veren Bakan Soylu, kendisine tepki gösteren Yurttaş'a "Densiz" diyerek hakaret etmişti. Soylu, karşılık verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız. Maden katlanamayacaksınız neden PKK’yla ortaklık yapıyorsunuz? Bugün Adıyaman’da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık. Erbakan Hoca niye Milli Görüş’ten başka bir şey söylemedi. Milli dedi, milli. Millilikten ayrıldınız ve bu ülkeyi sattınız, hala satmaya devam ediyorsunuz. Bir milletvekilliğine sattınız." (HABER MERKEZİ)