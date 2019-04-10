Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.
10 Nisan 2019 16:58Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 17:41
Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların İstanbul şubeleri yaptıkları ortak açıklamada, İstanbul’da birleşik ve güçlü 1 Mayıs çağrısı yaptı. Çağrıyı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişiminden DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Şube Temsilcisi Veysel Arslan'la konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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