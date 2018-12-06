Ä°stanbul Åžubeler Platformu: SÄ±nÄ±fÄ±n birliÄŸi ve ortak mÃ¼cadele ÅŸart

Ä°stanbul’da DÄ°SK, Türk-Ä°ÅŸ ve Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n 11 ÅŸubesi bir araya geldi. Asgari ücretten, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n gasbÄ±na, iÅŸten atmalardan tutuklamalara kadar iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ä°stanbul’da ÅŸubeler platformu kurmak için ilk adÄ±mÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± belirten sendikalar, “Tüm bu yaÅŸananlar bir kez daha göstermiÅŸtir ki iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n birliÄŸi ve ortak mücadelesi ÅŸarttÄ±r. Bir araya gelmeyi sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Sendika ÅŸubeleri, Ä°stanbul Åžubeler Platformu GiriÅŸimi olarak ilk eylemlerini asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle BakÄ±rköy Cumhuriyet MeydanÄ±’nda yaptÄ±.

KIDEM TAZMÄ°NATI HEDEFTE

YapÄ±lan ortak açÄ±klamayÄ± Belediye-Ä°ÅŸ 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Erol Özdemir okudu. EmeÄŸe yönelik çeÅŸitli saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu belirten Özdemir, “Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n önemli kazanÄ±mlarÄ±ndan olan kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ± patronlar tarafÄ±ndan hükümet eliyle gasbedilmek için yeniden gündeme getirilmiÅŸtir. Bu hakkÄ±n hiçbir ÅŸekilde ne kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ne de fona devrine izin vermeyeceÄŸimizi bir kez daha yineliyoruz. Ä°çinden bulunduÄŸumuz ekonomik durumdan kaynaklÄ± birçok firma konkordato ilan ederek iÅŸçileri kapÄ± önüne koymakta, daralma gerekçesi ile birçok fabrikada iÅŸçi çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± yaÅŸanmaktadÄ±r. AyrÄ±ca ekonomik geliÅŸmeler göstermektedir ki bu olumsuz tablo giderek büyüyecektir” dedi.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

ÜCRETLER ERÄ°DÄ°

Ä°ÅŸçilerin yapÄ±lan zamlar ve artan enflasyondan nedeniyle ücretlerinin eridiÄŸini ve ek zam taleplerine kulak tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özdemir, “Kendi yarattÄ±klarÄ± krizin sonuçlarÄ±nÄ±n yükü iÅŸçi ve emekçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Hak isteyen iÅŸçilerin üzerinde baskÄ± kurulmaktadÄ±r. Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçileri düne kadar tutukluydu. Flormar iÅŸçilerinin çadÄ±r kurmalarÄ± yasaklanmÄ±ÅŸ, TARÄ°Åž iÅŸçileri iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±na sahip çÄ±kmak istedikleri için gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. YakÄ±n tarihimizde görmediÄŸimiz kadar gözaltÄ±lar ve baskÄ± uygulamalarÄ± yaÅŸanmaktadÄ±r. Bunlar yetmiyor gibi her ay onlarca iÅŸçi kardeÅŸimizi iÅŸ cinayetlerinde kaybederken yüzlercesinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birçoÄŸunun ise iÅŸ göremez halde yaÅŸam sürdüÄŸünü maalesef ki görüyoruz” diye konuÅŸtu.

ASGARÄ° ÜCRET ARTIRILMALI

Hükümetin kadro aldatmacasÄ± ile taÅŸeron sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin giderilmediÄŸini vurgulayan Özdemir ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸçilerin umutlarÄ±yla oy devÅŸirenler yine iÅŸçiyi yarÄ± yolda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. TaÅŸeron çalÄ±ÅŸma derhal yasaklanmalÄ±dÄ±r. Yine EYT’lilerin talepleri göz ardÄ± edilmekte ve bu maÄŸduriyetin giderilmesi için adÄ±m atÄ±lmamaktadÄ±r. Konu ile ilgili bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± ÅŸarttÄ±r. DiÄŸer yandan artÄ±k kangrene dönüÅŸen asgari ücretin arttÄ±rÄ±lmasÄ± talebine olumlu yanÄ±t verilmemiÅŸ ve görünen odur ki çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan, insanca yaÅŸanacak adil bir ücretten yoksun bir düzenlemeyle çalÄ±ÅŸanlara yine sefaletin, yoksulluÄŸun, açlÄ±ÄŸÄ±n dayatÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Net olan ÅŸudur ki asgari ücret arttÄ±rÄ±lmalÄ± ve insanca yaÅŸanacak bir ücret seviyesine getirtilmelidir.”

â€‹â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

SENDÄ°KALAR ÇAÄžRI

Tüm bu yaÅŸananlarÄ±n, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n birliÄŸi ve ortak mücadelesinin ÅŸart olduÄŸunu gösterdiÄŸini ifade eden Özdemir, “Gebze’de, Ä°zmir’de, Bilecik’te ve daha birçok yerde olduÄŸu gibi deÄŸiÅŸik konfederasyonlardan iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n birlikte mücadelesi örnek teÅŸkil etmekte ve yürünmesi gereken yolu göstermektedir. Bu nedenle Bizler Türk-Ä°ÅŸ, Disk Ve Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± iÅŸçi sendikalarÄ± ÅŸubeleri olarak bir araya gelmeyi sorumluluk olarak görüyor ve ortak mücadele zemini için adÄ±m atÄ±yoruz, atmalÄ±yÄ±z. AramÄ±zda bulunmayan veya bulunamayan sendikalarÄ±mÄ±za da çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz gelin bu birliÄŸimizi büyütelim ve Ä°stanbul’dan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n birlikte mücadele etme talebini güçlendirelim” dedi.

BÄ°R ARAYA GELEN SENDÄ°KALAR

Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± DERÄ°TEKS Ä°stanbul Åžubesi, Belediye-Ä°ÅŸ 1 ve 2 No’lu Åžubeler, Harb-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Åžubesi, TGS Ä°stanbul Åžubesi, TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Avrupa YakasÄ± Åžubesi, TÜMTÄ°S 1 No’lu Åžube, Çimse-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Avrupa YakasÄ± Åžubesi, Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Liman-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Bölge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ Ä°stanbul TemsilciliÄŸi ve Cam Keramik-Ä°ÅŸ Ä°stanbul TemsilciliÄŸi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 16:34

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