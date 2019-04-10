Kadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandı
Kadıköy'de inşatta çalışan işçi, omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Kadıköy'de inşatta çalışan işçi, omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, yaklaşık 5 metreden itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'ün Fenerbahçe Mahallesi, Lalezar Sokak'ta bulunan inşaat alanında çalışan Doğan Güner isimli işçinin üzerine saat 11.30 sıralarında demir profil düştü. Omuzundan yaralanan işçiyi gören mesai arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçiye ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sedyeye bağlanan Güner, vinçle yukarıya çekilerek ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle inşaatta çalışma sonlandırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İstanbul/DHA)
İSİG: İstanbul iş cinayetlerinin başkenti oldu
Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi