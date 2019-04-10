EMEP açıklamasını yayımladıkları için yargılanan gazetecilere beraat
Emek Partisi'nin Afrin operasyonuna ilişkin basın açıklamasını haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler beraat etti.
Fotoğraf: Evrensel
Aydın'ın Didim ilçesinde Emek Partisi'nin (EMEP) Afrin operasyonuyla ilgili basın açıklamasını haberleştiren gazeteciler Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığına karar vererek gazeteciler ile EMEP Didim İlçe Başkanı Kazım Temiz’in beraatine karar verdi.
Didim Özgür Ses gazetesinden Mustafa Öge, Mavi Didim gazetesi Muhabiri Erdem Özden, Mavi Didim gazetesi Muhabiri Ergün Korkmaz, Emek Partisi Didim İlçe Başkanı Kazım Temiz’in TCK’nin 216/1 maddesi gereğince "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığına karar vererek gazeteciler ve EMEP Didim İlçe Başkanı Kazım Temiz’in beraatine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
EMEP Didim İlçe Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlattığı operasyona karşı çıkan açıklamasını haber yapan Didim Özgür Ses gazetesinin sahibi Mustafa Öge, Mavi Didim gazetesinde çalışan Erdem Özden ile, Mavi Didim gazetesinin sahibi Ergün Korkmaz ile EMEP İlçe Başkanı Kazım Temiz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 5237 Sayılı TCK’nin 216/1 maddesi gereğince cezalandırılması" istemiyle kamu davası açılmıştı. (Aydın/EVRENSEL)
EMEP açıklamasını yayımlayan gazeteciler yargılanıyor
EMEP açıklamasını yayınlayan gazeteciler hakim karşısına çıktı