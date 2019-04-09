"Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

Afrika ülkesi Sudan’da hayat pahalılığına karşı aralık ayında başlayan ve 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası talebiyle geçtiğimiz hafta sonunda tırmanan protestolarda Beşir’e bağlı milislerin eylemcilere gerçek mermi ve biber gazı ile saldırdığı belirtildi.

Sudan’daki eylemler 19 Aralık 2018 günü, ekmek ve yakıt zammına karşı başlamıştı. Eylemler o tarihten bu yana aralıklı olarak devam ederken, 6 Nisan’da (cumartesi) Beşir’in konutunun yanı sıra Savunma Bakanlığı, Ulusal İstihbarat ve Ulusal Güvenlik servislerinin de bulunduğu yerleşkenin dışında oturma eylemi başlatıldı.

MASKELİ VE SİLAHLI MİLİSLER SALDIRDI

Son olarak polis sözcüsü Haşim Ali, Sudan polisine ‘vatandaşlara ve barışçıl eylemlere karşı koymama’ emri verildiğini açıkladı. Bununla birlikte eylemciler ve görgü tanıkları, kendilerine sabaha karşı maskeli ve silahlı kişilerin saldırdığını söylüyor. Beşir’e bağlı milisler olduğu belirtilen bu kişilerin, oturma eylemi düzenleyen eylemcilere sabaha karşı 02.00-05.00 arasında saldırdığını, dün gece en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor.

ASKER EYLEMCİLERİ İÇERİ ALDI

The Guardian’a konuşan görgü tanıkları, bir noktada yerleşkedeki askerlerin kapıyı açarak bazı eylemcileri içeri aldığını, bu sırada yakındaki bir inşaat alanından silahlı bir kişinin ateş açmakta olduğunu söyledi. Öte yandan, askerlerin bir önceki gün de protestocuları korumak için devreye girip, onlara saldıran güvenlik güçlerini uzaklaştırması dikkat çekmişti.

HAFTA SONUNDAN BU YANA 5’İ ASKER 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı belirtildi.

Komite, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. (DIŞ HABERLER)