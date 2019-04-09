Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ve yardımcılarını darbettiği gerekçesiyle öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi K.B.Ö, disiplin suçu işlediği gerekçesiyle sabah okula alınmayınca durumu ailesine söyledi.

Okula gelen K.B.Ö'nün babası S.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö. koridorda okul idarecileriyle tartıştı.

İddiaya göre daha sonra müdür odasına giren öğrenci ve yakınları okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Tarık Ertunç'u darbetti.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrenci ve yakınlarını gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Akgün ayakta tedavi edilirken, kaburgasında kırık tespit edilen Zengin'e iki, yüzünde morluklar oluşan Ertunç'a ise 5 gün iş görmez raporu verildi.

Okul idarecileri, öğrenci ve yakınları hakkında şikayetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okula gelerek okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Oğuz, gazetecilere, olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek, “Bundan sonraki süreç adli makamlarımız tarafından değerlendirilecektir. Böyle başarılı bir okulumuzda gerçekleşen bu olayı eğitim camiamız adına nefretle kınıyorum, esefle kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay cereyan etmez. Olay gerçekten son derece acı ve vahim bir olay. Hem adli yönden hem idari yönden soruşturma devam ediyor” dedi.

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen Denizli şubelerinin yöneticileri ve sendikalara bağlı öğretmenler de okula gelerek olaya tepki gösterdi.

“Eğitimciye şiddete hayır”, “Öğretmenine değer ver”, “Şiddete dur de” pankartları taşıyan sendika üyeleri “Şiddete hayır” sloganları atarak saldırıyı kınadı.

DENİZLİ VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Denizli Valiliği, darp iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olayda adı geçen öğrenci ve velisi ile yakın akrabası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiştir.” (Denizli/AA)

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