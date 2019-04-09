09 Nisan 2019 18:08
Endonezya'da elmas madeninde heyelan: 5 ölü
Endonezya'daki bir elmas madeninde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Arşiv | Fotoğraf: Martin Falbisoner (1978–)/Wikimedia Commons (CC-BY-SA)
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletindeki bir elmas madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Banjarbaru bölgesinde yer alan elmas maden sahasında şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda 5 maden işçisinin öldüğünü açıklayan yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarında toprak altından çıkarılan işçilerin cansız bedenlerinin yakınlarına teslim edildiğini ifade etti.
Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. (Cakarta/AA)