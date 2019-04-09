Sivas Ulaş'ta 4 günde 30 büyükbaş ve küçükbaş hayvan öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Örenlice köyünde çiftçi Mustafa Tirşo'nun 4 günde 15 büyükbaş ve 15 küçükbaş hayvanı öldü. Veteriner incelemesinde ölüm nedeni belirlenemezken alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Cuma günü bir büyükbaş hayvanı rahatsızlanan Tirşo, bir gün sonra ahıra girdiğinde 3 büyükbaş hayvanının öldüğünü gördü. Çağırılan veteriner hekim, hayvanların ölüm nedenini belirleyemedi. Ahırdaki bazı hayvanlar da pazar ve pazartesi günü öldü. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek inceleme yaptı. Hayvanlardan alınan numuneler incelenmesi için Samsun'a gönderdi. Bugünkülerle birlikte Tirşo'nun toplam 15 büyükbaş, 15 de küçükbaş hayvanı öldü.

"HASTALIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADILAR"

Ahırında diğer hayvanlara da bulaşan hastalığın ne olduğunun anlaşılamadığını, zararının 200 bin lira civarında olduğunu ifade eden Mustafa Tirşo, şöyle konuştu:

"Cuma günü öğleden sonra ne olduğu bilmediğimiz bir şekilde bir tane büyükbaş hayvanımız oturduğu yerden kalkamadı. Cumartesi günü sabah 3 tane hayvanımız yerden kalkamadı. Bunun üstüne özel veterinere gittik, geldi baktılar bir şey bulamadılar. Bize hastalıkla ilgili bir açıklama yapamadılar. Sonra İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittik, bilgi verdik. Cumartesi günü 3 hayvanımız telef oldu, aynı şekilde pazar günü 3 hayvanımız daha telef oldu. Pazartesi günü İlçe Tarım Müdürlüğü'nden geldiler, baktılar, onlar da bir şey anlamadı. Böyle bir hastalık görmediklerini söylediler. Bulaşıcı bir hastalık olmadığını, ama ölen hayvanları derine gömmemizi söylediler. Hayvanları Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdük. Orada da bize laboratuvarlarının gelişmiş düzeyde olmadığını, parça alarak Samsun'a göndermemiz gerektiğini söylediler. Parçaları gönderdik, araştırması yapılacak, bir hafta içerisinde sonuç çıkar denildi. Ama bir hafta içerisinde bizim hiçbir hayvanımız kalmaz. Çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapan kişileriz. Geçimimizi bundan sağlamaktayız. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, hayvanlarımızın ölümünü izliyoruz."

"SALGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hastalığın ne olduğu bilinmediği için tedavi de yapılmadığını belirten Tirşo "Toplam 34 tane büyükbaş, 140 tane de küçükbaş hayvanım vardı. Yavrulardan yeni doğan kuzulardan ve buzağılardan hariç. Yeni doğanlarda bir hastalık yok, fakat anneleri öldüğü için yavruları da süt ememiyor. Bizim düşüncemiz büyükbaştaki hastalıkla küçükbaştaki hastalığın aynı olduğu yönünde. Ben bunun bir salgın olduğunu düşünüyorum. Yemden zehirlenme olabileceği söylenmişti, ama dışarıda otlayan küçükbaşlar da ölüyor" dedi.

"BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİK"

Örenlice Köyü Muhtarı İlhan Namerttepe ise daha önce böyle bir vaka görmediklerini belirterek "Bu arkadaşın hayli zayiatı var. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Köyde başka böyle bir hastalık olmadı. Benim de geçen seneden bu zamana 8-10 tane öldü, ama böyle değildi. Bu ayrı bir vaka. 3-5 günün içinde hem büyükbaş, hem de küçükbaşa sirayet etti. Bulaşıcı bir hastalıksa köyümüzde şu an 600'e yakın küçükbaş, 150'ye yakında büyükbaş hayvanımız var. Eğer onlara da bulaşırsa ne yaparız bilmiyoruz" diye konuştu.

Köydeki bu durumun şimdilik sadece Mustafa Tirşo'nun ahırındaki hayvanlarda görüldüğü, diğerlerinde ölüme rastlanmadığı bildirildi. (Sivas/DHA)

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