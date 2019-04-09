Avrasya Tüneli için 2 yılda Hazineden 279 milyon 383 bin 886 TL ödendi

Yap-işlet-devret projesi olarak hayata geçirilen Avrasya Tüneli için 2017 ve 2018 yıllarında devletin verdiği araç geçiş rakamlarına ulaşılamadı. Söz konusu yıllar için Hazineden 2 milyar lira ödeme yapıldı. 2018 yılı için Hazineden şirkete 123 milyon 699 bin 443 TL, 2019 yılı şubat ayına kadar yapılan geçişler için 155 milyon 684 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Avrasya Tüneli ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı.

HEDEF TUTTURULAMIYOR

20 Aralık 2016 tarihinde işletmeye açılan Avrasya Tüneli, açılışından itibaren verilen araç garanti geçiş miktarını tutturamadı. Açılışından 7 Şubat 2019 tarihine kadar 34 milyon 867 bin 25 araç geçişi gerçekleşti. Yıllar bazında bakıldığında kaçak geçişler dahil olmak üzere 2016 yılında 228 bin 475 birim araç, 2017 yılında 15 milyon 340 bin 198 araç, 2018 yılında 17 milyon 556 bin 573 araç ve 2019 yılı başından 7 Şubat 2019 tarihine kadar 1 milyon 741 bin 779 araç geçişi sağlandı.

GEDİK BÜYÜDÜ

Avrasya Tüneli’ne 2017 yılı için 22 milyon 945 bin 205 birim araç geçiş garantisi verildi. 2017 yılında 14 milyon 152 bin 122 araç geçişi sağlandı. 2018 yılı başında Hazineden görevli şirkete 123 milyon 699 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

2018 yılı için 25 milyon 125 bin birim araç geçiş garanti verildi, yıl içerisinde 17 milyon 91 bin 747 araç geçişi gerçekleşti. 2019 yılı şubat ayı içerisinde, Hazine tarafından görevli şirkete 155 milyon 684 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

Avrasya Tüneli’nin faturası halka kesildi: 155 milyon TL

HANGİ FİRMALARA ÖDEME YAPILDI?

Avrasya Tüneli yatırım dönemi için yüklenici firması Yapı Merkezi-SK E&C Adi Ortaklığı olup, işletme dönemi görevli şirket ise Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat ve Yatırım AŞ’ye ödeme yapıldı. Avrasya Tüneli’nin yatırım dönemi 3 yıl 11 ay 3 gün, işletme dönemi ise 25 yıl 28 gün olup, işin süresi toplamda 29 yıl.

ÜCRET DOLARLA ÖDENİYOR, TL’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SÖZLEŞME DIŞI

Avrasya Tüneli tek yönde geçiş ücreti taraflarca imzalanan sözleşme gereği otomobiller için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV olarak belirlenmişti. Bakanlık yürürlükteki sözleşmeye göre geçiş ücretlerinin dolar kurundan TL’ye dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. (İstanbul/EVRENSEL)