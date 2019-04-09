09 Nisan 2019 16:25

Avrasya Tüneli için 2 yılda Hazineden 279 milyon 383 bin 886 TL ödendi

Avrasya Tüneli için 2017 ve 2018'de devletin verdiği araç geçiş rakamlarına ulaşılamadı, bu yıllar için Hazineden 2 milyar lira ödeme yapıldı.

Avrasya Tüneli için 2 yılda Hazineden 279 milyon 383 bin 886 TL ödendi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Yap-işlet-devret projesi olarak hayata geçirilen Avrasya Tüneli için 2017 ve 2018 yıllarında devletin verdiği araç geçiş rakamlarına ulaşılamadı. Söz konusu yıllar için Hazineden 2 milyar lira ödeme yapıldı. 2018 yılı için Hazineden şirkete 123 milyon 699 bin 443 TL, 2019 yılı şubat ayına kadar yapılan geçişler için 155 milyon 684 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Avrasya Tüneli ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı.

    HEDEF TUTTURULAMIYOR

    20 Aralık 2016 tarihinde işletmeye açılan Avrasya Tüneli, açılışından itibaren verilen araç garanti geçiş miktarını tutturamadı. Açılışından 7 Şubat 2019 tarihine kadar 34 milyon 867 bin 25 araç geçişi gerçekleşti. Yıllar bazında bakıldığında kaçak geçişler dahil olmak üzere 2016 yılında 228 bin 475 birim araç, 2017 yılında 15 milyon 340 bin 198 araç, 2018 yılında 17 milyon 556 bin 573 araç ve 2019 yılı başından 7 Şubat 2019 tarihine kadar 1 milyon 741 bin 779 araç geçişi sağlandı.

    GEDİK BÜYÜDÜ

    Avrasya Tüneli’ne 2017 yılı için 22 milyon 945 bin 205 birim araç geçiş garantisi verildi. 2017 yılında 14 milyon 152 bin 122 araç geçişi sağlandı. 2018 yılı başında Hazineden görevli şirkete 123 milyon 699 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

    2018 yılı için 25 milyon 125 bin birim araç geçiş garanti verildi, yıl içerisinde 17 milyon 91 bin 747 araç geçişi gerçekleşti. 2019 yılı şubat ayı içerisinde, Hazine tarafından görevli şirkete 155 milyon 684 bin 443 TL garanti ödemesi gerçekleştirildi.

    Avrasya Tüneli’nin faturası halka kesildi: 155 milyon TL

    Avrasya Tüneli’nin faturası halka kesildi: 155 milyon TL

    HANGİ FİRMALARA ÖDEME YAPILDI?

    Avrasya Tüneli yatırım dönemi için yüklenici firması Yapı Merkezi-SK E&C Adi Ortaklığı olup, işletme dönemi görevli şirket ise Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat ve Yatırım AŞ’ye ödeme yapıldı. Avrasya Tüneli’nin yatırım dönemi 3 yıl 11 ay 3 gün, işletme dönemi ise 25 yıl 28 gün olup, işin süresi toplamda 29 yıl.

    ÜCRET DOLARLA ÖDENİYOR, TL’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SÖZLEŞME DIŞI

    Avrasya Tüneli tek yönde geçiş ücreti taraflarca imzalanan sözleşme gereği otomobiller için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV olarak belirlenmişti. Bakanlık yürürlükteki sözleşmeye göre geçiş ücretlerinin dolar kurundan TL’ye dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. (İstanbul/EVRENSEL)

    “Köprü ve tünellerden araç geçmedikçe şirketlere ödeme sürecek”

    “Köprü ve tünellerden araç geçmedikçe şirketlere ödeme sürecek”

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti
    SONRAKİ HABER

    Kayyım Mazıdağı Belediyesinden giderken çay ve şekeri de götürmüş
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçimle gelinip seçimle gidilmez mi?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Kazanılmış seçim korunmadan, ‘tekrar seçim’ de kazanılamaz

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Olağan şüpheliler

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Seçim ve geçim üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e bağlı milisler, Beşir’in istifasını isteyen halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı.

    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında
    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında

    Denizli Merkezefendi’deki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor

    Cezayirlilerin Buteflika'ya karşı başlattığı kitlesel protestolar Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına getirilmesinden sonra da sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak
    AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak

    AKP, İstanbul'da sonuca etki yapan olaylar olduğunu savunarak seçimin tekrarı için başvuruda bulunacağını açıkladı. Bahçeli'den destek gecikmedi.

    Theresa May ve Angela Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü
    Theresa May ve Angela Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi konusunda görüştü.

    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı
    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

    İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi
    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi

    Mazbataları almak için başvuruda bulunan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 4 ilçe belediye eş başkanlarına mazbataları verilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti
    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti

    İHD Adana Şubesi ve Adana Barosu Cezaevleri Komisyonu açlık grevindekilerin durumuna dikkat çekmek için ortak açıklama yaptı.

    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru
    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, açlık grevi ve cezaevlerindeki hak ihlalleri için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak

    Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz ile AKP'nimn mülteci politikası ve muhalefetin mülteci karşıtı söylemlerini konuştuk.

    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti
    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

    AKP, Mardin'de seçimleri kazanan HDP'li Ahmet Türk'ün daha önce ihraç edildiğini gerekçe göstererek başkanlığın kendilerine geçmesini istiyor.

    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın
    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın

    İşyerinde tartıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün kızı dayanışma çağrısı yaptı: Adaletin sağlanması için bizi yalnız bırakmayın.

    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!
    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!

    HDP’nin dün devraldığı Cizre Belediyesine ait binanın kayyım tarafından Kaymakamlığa devredildiği öğrenildi.

    İmamoğlu'dan 'mızıkçı' göndermesi: VAR golü verdi, taraftar alkışlıyor
    İmamoğlu'dan 'mızıkçı' göndermesi: VAR golü verdi, taraftar alkışlıyor

    Ekrem İmamoğlu, YSK'nin süreci hızla sonuçlandırması gerektiğini söyledi, "Hakem golü verdi, taraftar alkışlıyor, iki oyuncu mızıkçılık yapıyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli
    Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli

    İlik nakli bekleyen ve tam uyumlu donör henüz bulunamayan Öykü Arin Yazıcı'ya annesinden yarı uyumlu nakil yapılacak. Donör arayışı sürüyor.

    Bolivya Lideri Evo Morales, Ankara’da: Şimdi barışı tesis etme zamanı
    Bolivya Lideri Evo Morales, Ankara’da: Şimdi barışı tesis etme zamanı

    Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, Ankara'da yaptığı konuşmada barışı tesis etmek için sosyal adaleti tesis etmek gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 10 Mayıs'ta
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 10 Mayıs'ta

    Kabul edilen Çiftlik Bank iddianamesinde aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 75 bin 260’ar yıla kadar hapis isteniyor.

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar
    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    AKP, Büyükçekmece'de usülsüzlük iddiaları ile İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istiyor. CHP'den Büyükçekmece iddilarına yanıt geldi.

    Yerel seçim sonrası tanzim kuyrukları uzuyor
    Yerel seçim sonrası tanzim kuyrukları uzuyor

    İstanbul’da Şirinevler’deki tanzim satış kuyruğundayız: Gaz kuyruğu olsa daha iyi, ülkede gaz çıkmıyor derdik. Ama ‘domates yok’ diyemiyoruz.

    20 kurumdan YSK'ye çağrı: Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin
    20 kurumdan YSK'ye çağrı: Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin

    Ankara’da meslek odaları, sendika ve sivil toplum örgütleri, YSK’ye 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Seçmen iradesini ilan et" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün

    AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu, YSK içtihatlere uygun olmadığı gerekçesi ile reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

    Büyükçekmece'ye seçim öncesi ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polis adreslerde inceleme yürütüyor.