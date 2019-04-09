EGEÇEP'ten yangınlarla gündeme gelen cüruf alanına dair suç duyurusu

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), yangınlarla gündeme gelen Foça Ilıpınar Mahallesi'ndeki Egedemir Demir Geri Kazanım Madencilik Tesisine ait cüruf alanında alınmayan önlemlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Foça Adliyesi'nde yapılan suç duyurusunun ardından metni okuyan EGEÇEP Dönem Sözcüsü Alime Mitap, yıllardır uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını belirterek "Bölgedeki atıkların sıklıkla yangına neden olması ihmal veya kasıt olduğunu ortaya koyuyor. Yangınla havaya karışan toksik maddeler halk sağlığını tehdit etmektedir" dedi.

Mahkeme kararlarına rağmen kapatılmayan bölgedeki termik santrallerin kül ve cüruf atıklarının çevreye etkisinin giderek arttığına dikkat çeken Mitap şunları söyledi:

"Çevre sağlığını, canlı yaşamını, hukuku yok sayan bu örnekler yeni kirletici tesislerin önünü açmaktadır. Aliağa ve Foça bölgesi denizi, kıyıları, ormanları, tarım alanları ve canlıları ile ölüme mahkum edilmiştir."

"YENİ KİRLETİCİLERE İZİN VERİLMEMELİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İzmir Valiliğine ve diğer kurumlara çağrıda bulunan Mitap, "Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayınız. Aliağa'daki tüm hukuk dışı tesisler derhal kapatılmalıdır. Yeni kirletici faaliyetlere izin verilmemelidir. Hava ölçüm istasyonu verileri mutlaka açıklanmalıdır" dedi.

SOYER'E ÖNCÜLÜK ÇAĞRISI

TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını da isteyen Mitap, yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de bölgeye gelerek kirliği yerinde incelemeye ve gerekli önlemlerin alınması için öncülük etmeye çağırdı.