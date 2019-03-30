EYT’liler: Erken emeklilik değil, kazanılmış hakkımızı istiyoruz

Denizli’de EYT mağdurları Çınar Candoğan’da EYT bilgilendirme broşürü dağıttı. Kazanılmış hakları elinden alınan EYT mağdurları İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdikleri mitingin ardından mücadelelerini yerellerde devam ettiriyor.

EYTSYDD Denizli Temsilciliği haklarında üretilen ‘erken emeklilik istiyorlar’, ‘çift dikiş yapacaklar’ gibi söylemlere karşı Çınar’da dağıttıkları broşürler ile vatandaşa EYT sorununun aslında ne olduğunu ve ne istediklerini anlattı. Broşürler ile “Bizler kesinlikle erken emeklilik değil yasaların geriye işletilmesi sonucu elimizden alınan kazanılmış haklarımızı istiyoruz” dedi. Sorunlarını sokaktaki vatandaşlarla paylaşarak EYT’li olan olmayan herkesten destek istediler. (Denizli/EVRENSEL)