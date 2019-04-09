Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinden Rönesans Holding kazançlı çıktı.

Rusya Federasyonunun varlık fonu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding, Rusya’nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere anlaştı. İlgili sözleşme, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, “Bugün, Rusya’nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız. 28 farklı ülkede müteahhitlik deneyimine sahip bir şirket olarak, sağlık alanında ileri teknolojiyle birlikte şekillenen bilgi birikimimizle, bu projenin Rusya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Rönesans İnşaat daha önce Ankara Beştepe’de bulunan ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni inşa etmiş ve çok sayıda şehir hastanesi ihalesi almıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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