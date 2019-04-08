Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’dan tehlikeli bir talimat geldi.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, “İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması” ifadeleriyle bir yazı gönderdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, aday gösterildiği CHP’den Bolu Belediye Başkanlığına seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan “Bolu Belediyesinden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması” talimatı verdi. "İlk resmi yazı"sını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderen Özcan, talimatında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum Yardımı’ adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.”

BOLU BELEDİYE BAŞKANINDAN TARTIŞILACAK SÖZLER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği talimatla ilgili açıklama yaptı. Özcan, “Bunu ilk aday olduğum günden itibaren söyledim, daha önce TBMM’de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı. Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar avro Avrupa Birliğinden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL’nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti. Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşmadan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetlerden hem Kızılay’dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. ‘Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım.’ Bunun gereği olarak da bu yazıyı yazdım. Bu çağrı daha önce ülke genelinde yankı bulmuştu. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi” dedi.

Gazeteci - Yazar Ercüment Akdeniz Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL

“KARAR GAYRİ İNSANİ OLDUĞU KADAR ULUSLARARASI HUKUKA VE EVRENSEL İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNE DE AYKIRI”

Gazeteci – Yazar Ercüment Akdeniz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “talimatı”nı Evrensel’e değerlendirdi.

“Tanju Özcan, seçim öncesinde mülteci karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Hatırlarsak o zaman ‘Bu misafirlik yetti. Seçilirsem Suriyelilere belediye kasasından 1 kuruş yardım yapmayacağım’ demişti. Seçim kampanyasının, oy kaygısının mülteci karşıtlığı üzerine bina edilmesi son derece tehlikeli bir şey. Kaldı ki ‘misafir’ söylemi iktidar partisi AKP’nin kullandığı ve yer yer CHP’nin eleştirdiği bir söylem” diyen Akdeniz, “Ne yaptı yeni başkan? İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yazdı. Bolu’da yaşayan mültecilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimat verdi. Birleşmiş Milletler, Kızılay ve ilgili bakanlıkların yardımlarının yeterli olduğunu ima ederek, bu kararını gerekçelendirmeye çalıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın imzaladığı karar gayri insani olduğu kadar uluslararası hukuka ve evrensel insan hakları sözleşmelerine de aykırı” dedi.

Seçimden hemen önce İzmir’de bir ayaya gelen 17 kurumun yaptığı açıklamayı da hatırlatan Akdeniz “Bir kentte hizmet alanları TC vatandaşları ile sınırlamak hem mümkün değildir, hem de doğru değildir. Özcan’ın bu talihsiz açıklama ve kararlarının CHP açısından da dramatik sonuçları olacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Akdeniz, “Seçimin hemen öncesinde CHP Bilim Platformu mülteci raporu yayımlamış ve iktidar partisini Suriyelileri yoksulluk ve yoksunluk içinde bırakmakla eleştirmişti. Aynı şekilde o raporda ‘Hamasi ve gündelik siyaset doğrultusunda körüklenen düşmanca tutuma izin verilmeyecek’ denerek nefret suçlarına dair cezai tedbirlere işaret edilmişti. Dolayısıyla Bolu’daki bu uygulamaya kamuoyu tepkisi kadar CHP içinden de tepkilerin gelmesi muhtemeldir, gereklidir” açıklamasında bulundu.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Tanju Özcan yerel seçim çalışmaları sırasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım. Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesinden işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın. Çünkü Bolu’ya ve Türkiye’ye yerleşsinler istemiyorum. Yazık değil mi? Benim esnafım işyeri açmak için 10 yere kayıt yaptıracak, her yere para ödeyecek, Vergi Dairesi üzerine binecek, Esnaf Odaları üzerine binecek, belediyeler üzerine binecek; bunlara hesap soran dahi olmayacak. Her yerde söylüyorum. Bu misafirlik fazla uzadı.” (İstanbul/EVRENSEL)

Bolu | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları