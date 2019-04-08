Mağaza önünde sergilenen cansız mankene taciz

Antalya'da işyerinin önünde cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çalan şüphelilerden biri cansız mankeni taciz etti.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah işyerine geldiğinde, mağaza önünde kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığı fark eden Marziye Ç. polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Marziye Ç., hırsızlığın yanı sıra mankene tacizde bulunulduğunu gördüğünü söyledi.

"İNSANLIĞIMDAN UTANDIM"

Marziye Ç., "İşyerinin önünden geçen 4 kişi önce mankeni bulunduğu yerden çıkarıyor, ardından mankenin üzerinde bulunan 400 lira değerindeki kürkü çalıyorlar. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Bunlardan 3'ü, köşede beklerken biri, mankene uygunsuz hareketler yapıyor. Kürkün parası önemli değil ama insanlığımdan utandım. Yaşananlar yüzünden mankenden iğrendim, artık dışarı koymayacağım" diye konuştu.

Şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)