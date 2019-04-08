ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 23 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 7 ilde yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara'ya getirilirken soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi farklı adreslerde gözaltına alındı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtildi.

AA'nın haberine göre gözaltına alınanların 9'unda ByLock bulundu. Yapılan incelemede şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edildi.

Firari 13 kişinin arandığı duyuruldu.

2010 KPSS VE 2011 YGS SKANDALLARI

Ali Demir'in adı daha önce 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddiaları ve 2011 YGS soru kitapçığında şifre olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

2010 KPSS soru kitapçıkları dahil, diğer sınavlarla ilgili evrakları imha etmekle suçlanan ve gözaltına alınan Demir, ifadesinde "Bu soruları sınavdan önce çalıp haksız menfaat elde eden, örgütüyle paylaşan kim ise onlardan ben de şikâyetçiyim" demişti.

ERDOĞAN, ALİ DEMİR'İ NASIL SAVUNMUŞTU?

2011'de YGS'de şifreli kopya skandalı sonrası Türkiye genelinde on binlerce öğrenci sokaklara dökülerek Ali Demir'i protesto etmiş ve Demir'in Gülen Cemaati'yle bağlantısına dikkat çekmişti.

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın bu tepkilere verdiği farklı zamanlardaki yanıtlar şöyle olmuştu:

"ÖSYM Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum. Şu anda da zaten Danıştay'ın verdiği karar da ortada. Bu arada bir şey çok açık, net belli herhalde birilerinin tezgahı bozuluyor ki bu işten çok rahatsızlar..."

"Gençlerimiz, kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler, tanısınlar. Taksim'de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin genci yürütmek problem değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken, biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız. Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz. Bırakın kurumlar işini yapsın. Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hiç kimsenin asla ve asla hakkı yenemez. Buna müsaade etmeyiz." (HABER MERKEZİ)

Ve Ali Demir hâlâ görevde...

Sen nelere kadirsin Ali Demir!

İntihalciymiş de...