Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde İstanbul seçim sonuçlarına dair son bilgileri paylaştı. "Toplumun vicdanında bu süreç bitmiştir. Toplumun vicdanında kazanan belli" diyen İmamoğlu, "YSK'ye sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygunuzla, Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak, doğru bir karar verme hususunda 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"ARADAKİ FARK 16 BİN 380"

"Şu anda naklen yayın konusunda bizi naklen aktaran ya da aktarmayan ya da birkaç dakika verdikten sonra kesen hangi kurum varsa bugün itibariyle o kurumları da duyuracağımı ilan ediyorum. Bu sürecin sağlıklı bir biçimde vatandaşımıza ulaşması her kurumun sorumluluğundadır."

"Son veriye göre geçersiz oyların yaklaşık 330 bine yakını yani yüzde 78'i sayılmış durumda. Binali Yıldırım ile aramızdaki fark 16 bin 380'dir."

"YSK'DEN 82 MİLYONU RAHATLATACAK BİR KARAR BEKLİYORUZ"

"Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714 oy sayılıyor. Bütün oylar sayılması halinde 238 gün sürecek. Hadi diyelim ki sayım memurları artırılsın. 150-160 gün civarında tamamlanır. Hadi 10 bin görevli arttırılsın, 50-60 gün. Mağlubiyet hislerini anlıyorum. Ben empati yapan birisiyim ama önce YSK’ya sesleniyorum. Tarihi sorumluluğunuz var. Tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygunuzla, Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak, doğru bir karar verme hususunda 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz."

"Empati yapıyorum, kolay değil. 25 yıl bu şehri yönettiniz. Kaybettiniz kolay değil ama demokrasi böyle bir şey. Demokrasiye olan inançla lütfen yeter artık, yapmayın. Demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Bugün biz kazandık. Dünyanın sonu değilki. Bu bir normalleşmedir aynı zamanda."

"YAPMAYIN ÜLKEYE ZARAR VERİYORSUNUZ"

"Sağdan sola saydılar. Yukardan aşağıya saydılar, yine öndeyim. İstatistik ortada. Yine öndeyim. Üzülüyorum. Bu süreçte kaybeden AKP'nin İl teşkilatını anlıyorum. Bedel ödeyecekler. Üzüntülerini çırpınmalarını anlıyorum. Ama yapmayın ülkeye, memlekete zarar veriyorsunuz."

"Toplumun vicdanında bu süreç bitmiştir. Toplumun vicdanında kazanan belli."

"YSK, dünyanın önünde cereyan eden bu süreçte en doğru kararı vererek Türkiye'nin geleceğine dair umutlarını yeşerteceğine eminim. Emin olmak istiyorum." (HABER MERKEZİ)