Almanya’da eylemler: Kiralar düşürülsün, özel konutlar kamulaştırılsın

Kamer ARSLAN

Ali ÇARMAN

Berlin/Stuttgart

Almanya’da özellikle büyük şehirlerde artan konut kiraları protesto edildi. Cumartesi günü 19 kentte on binlerce kişi yüksek kiralara ve emlak tekellerine karşı sokağa çıktı. En büyük gösteri 40 bin kişinin katılımıyla Berlin’de düzenlendi. Ayrıca emlak tekellerinin elindeki konutların kamulaştırılması için imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasının hedefi bu konuda bir referandum düzenlenmesini sağlamak.

Berlin’de Alexander Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Treptow semtinde düzenlenen Emlak Fuarı önünde son buldu. Yürüyüşte gençlerin, özellikle liselilerin yoğunluğu ve coşkusu dikkat çekti. Yapılan konuşmalarda ise özel konut tekellerinin konut piyasasını elinde tuttuğu ve fahiş kiralar aldıkları dile getirildi. Pankart ve dövizlerde bu şirketlere karşı protestolar göze çarptı. Çeşitli kiracı inisiyatiflerinin yanı sıra parti ve örgütler de eyleme katıldı. Türkiyeli göçmenler de eyleme yoğun katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

SADECE BERLİN’DE 100 BİN KONUT AÇIĞI VAR

Münih, Köln, Dresden, Göttingen ve Hannover kentlerinde de kira artışına karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Berlin’de ve diğer büyük şehirlerde ev kiraları gittikçe artıyor. Başkentteki bazı semtlerde dar ve orta gelirli aileler kirada oturdukları dairelerden onarım gibi bazı gerekçelerle çıkartılmak isteniyor. Daireler onarıldıktan sonra yüksek bedelle kiralanıyor veya yüksek fiyatla satılıyor.

Berlin Yatırım Bankası (Investitionsbank) verilerine göre, Berlin’de 100 bin konut eksiği bulunuyor. Yeni yapılan konutların ihtiyacı karşılamadığı ifade edilirken, 2018’de, 2011’e göre konut kiralarında metrekare fiyatındaki artışın yaklaşık yüzde 65 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Türkiyeli göçmen emekçilerin örgütü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu da (DİDF) eylemlere katılarak, destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

STUTTGART’TA KİRALAR YÜZDE 45 ARTTI

Almanya’nın Stuttgart kentinde de kira artışlarına karşı yürüyüş yapıldı. Özellikle son 10 yılda kentteki kiraların yüzde 30-45 oranında arttığı belirtiliyor. Düşük gelirli emekçiler maaşlarının yarısından fazlasını kiraya vermek zorunda kalıyor. Yine eğitim için şehre gelen öğrencilerin ev ve yurt bulmaları da giderek zorlaşıyor. Stuttgart gazetesine göre, 44 metrekare ve tek odalı bir evin kirası 1100 avro civarında. İşçi ve emekçilerin Stuttgart merkezinde konut sahibi olabilmesi neredeyse imkansız.

Bu nedenle birçok kentte olduğu gibi Stuttgart’ta da bir inisiyatif oluşturuldu. “Kiralar Aşağı- Konutlar Uygun Fiyatlı Olmalı” çağrısıyla çalışmalar başlatıldı. İrili ufaklı onlarca eylem ve bilgilendirme toplantıları ile çalışmalar yoğunlaştı.

Cumartesi günü de aralarında Sendikaların (DGB, Ver.di, IG BAU), Kiracılar Derneği’nin de bulunduğu kurumlar ve siyasi partilerden inisiyatifin çağrısıyla 4 bin kişi yürüyüş yaptı.

KİRACILAR DERNEĞİ: BİR AN ÖNCE SOSYAL KONUT YAPILMALI

Yürüyüş öncesi yapılan mitingde konuşan Kiracılar Derneği Başkanı Rolf Gassmann, çalışanların gelirinin yarısını kiraya vermekte olduğunu, geliri 1300 avronun altında olanlar için ise Stuttgart’ta yaşamanın çok zor olduğunun altını çizdi. Bir an önce sosyal konut yapımına başlanması çağrısı yaptı.

Öte yandan miting alanında temsili olarak ihtiyacı olanlar tarafında işgal edilmiş bir ev maketi dikkatleri üzerine çekti.

Ver.di Sendikası Stuttgart Başkanı Cuno Hegela da, “Sendikalar toplumu ilgilendiren tüm sorunlarda aktif olmalı, kira çılgınlığı kader değildir, bu durum mücadele ile değiştirilebilir. Vonovia gibi emlak şirketleri konutlardan milyarlara varan kâr etmeleri izah edilemez! Modernleştirme adı altında konutların tefecilere peşkeş çekilmesine dur diyelim, kâr ve sömürü temelinde değil, insanların ve çevrenin ihtiyaçlarına dayalı dayanışmacı bir konut politikası talep ediyoruz” dedi.

SOSYAL KONUTLAR ÖZELLEŞTİRİLDİ

Almanya’da kiraların en pahalı olduğu on şehirden beş tanesi Stuttgart ve çevresinde bulunuyor. 1987’de belediyeye ait 33 bin 500 sosyal konut varken bu sayı 2017’de 14 bin 443 konuta düştü. Binlerce sosyal konut boşaltılarak özelleştirildi.

Konut İnisiyatifinin dikkat çektiği bir başka olgu da kentte binlerce konutun, spekülasyon nedeni de dahil olmak üzere farklı nedenlerle boş tutuluyor olması. Korunabilecek konutlar dahi yıkılıp ve yerine pahalı yeni binalar yapılıyor. Sosyal konut sayısı yıldan yıla azalıyor. Öte yandan bu durum ırkçı çevreler açısından da kullanılıyor. Konut yetersizliği nedeniyle mülteciler ve göçmenler suçlanarak ırkçılık körükleniyor.

GENÇLERE POLİS SALDIRISI

Konuşmaların ardında yürüyüş başlatıldı. Yol güzergahında evlerinin pencerelerinde eyleme alkışlarla destek verenler oldu.

Yürüyüş sona erdiği sırada 150 kadar gençten oluşan bir grup, boş bir evi işgal etmek istedi. Gençler burada polisin saldırısına maruz kaldı. Polisin yakın mesafeden biber gazı kullanması ve coplarla saldırması sonucu 55 kişi yaralandı.

Polisin saldırısıyla geri çekilen gençler daha sonra belirlenen eve girmeyi başardılar. İşgal edilen evlerden bazıları 5-10 yıldır boş duruyordu.

Eylemin örgütleyicilerinden DİDF Stuttgart temsilcilerinden Kenan Karaca, Evrensel'e yaptığı açıklamada, “Herkes için ödenebilir kiralı konutlar talep ediyoruz. Kamu elindeki sosyal konutlar ihtiyacı olan emekçilere verilmeli. Boş konutlar hemen ve kararlı şekilde kiralık konutlara dönüştürülmeli. Kiracıların değişik nedenlerle evlerinden tahliye edilmesi durdurulmalı. Modernizasyon ve yıkım nedeniyle yerinden evden atılmalara son verilmeli. Biz DİDF olarak Alman dostlarımızla bu talepler çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

KONUT TEKELLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI TALEBİYLE REFERANDUM ÇAĞRISI

Berlin’de büyük gösteriyle birlikte özel konut tekellerinin mülksüzleştirilerek konutların kamulaştırılması için kampanya da başlatıldı.

Berlin’de Deutsche Wohnen adlı özel emlak tekelinin 163 bin konut, 2 bin 600 dükkanı bulunuyor ve kentin en büyük emlak tekeli durumunda. Konutların 100 binden fazlası kent merkezinde yer alıyor. Şirket ayrıca hasta bakım evlerine de sahip. Borsada da aktif faaliyet gösteren Deutsche Wohnen şirketi, 1998 yılında Deutsche Bank tarafından kuruldu. Berlin’de “Deusche Wohnen ve benzerleri kamulaştırılsın” adı altında kısa bir süre önce yeni bir inisiyatif kuruldu. İnisiyatifin çağrısıyla 6 Nisan’da başlayan imza kampanyasının halk oylamasına dönüşebilmesi için altı hafta içinde 20 bin imzanın toplanması gerekiyor. Sadece eylem sırasında 15 bin imzanın toplandığı açıklandı. Bu da halkın büyük bir bölümünün özel şirketler elindeki konutların eyalet yönetimi tarafına kamulaştırılmasından yana olduğunu gösteriyor. Yeteri kadar imzanın toplanmasından sonra eyalet hükümetinin referandum için karar vermesi gerekiyor. İmza kampanyası düzenleyen örgütler 3 binin üzerindeki konutun kamulaştırılmasını istiyor.

SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyon hükümetinin referandumunun önünü açacağı tahmin ediliyor. Ancak referandumdan büyük bir çoğunluğun kamulaştırmadan yana oy kullanması durumunda hükümetin bu yönde adım atıp atmayacağı belirsiz. Çünkü, kamulaştırma için gerekli paranın çok fazla olduğunu ileri sürüyor.

Almanya Anayasası’nın 15. maddesi, gerektiğinde konut alanında kamulaştırmanın yapılabileceğini öngörüyor.

19 KENTTE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Aynı gün Almanya’da toplam 19 kentte gösteriler düzenlendi. Stuttgart’ta yapılan gösteriye ise organizatörler tarafından yapılan açılmaya göre 4 bin kişi katıldı. Köln’de yapılan gösteriye ise 2 bin 500 kişi katıldı. Ardından ise çok sayıda inisiyatif ve derneğin çağrısıyla kent için de bir yürüyüş yapıldı. Eylem çağrısı yapan örgütler Almanya’da toplam 55 bin kişinin yüksek kiralara karşı sokağa çıktığını duyurdular. Ayrıca Paris, Barselona ve Lizbon’da da eylemler gerçekleşti.

SİYASETÇİLERDEN DESTEK

Almanya’da Koalisyon Hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles yaptığı açıklamada kiracıların emlak konutlarına karşı olan öfkesini anlayışla karşıladıklarını söyledi. Nahles, konutların kamulaştırılması yerine kira zamlarının frenlenmesinden yana olduklarını belirtti.

Berlin’deki gösteriye katılan Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de kiracıların taleplerine tam destek verdiklerini ifade etti. Yeşiller Partisi de yüksek kiralara karşı çıkıyor ve eylemlere katılma çağrısı yapıyor.

Neoliberal Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise yaptığı açıklamada konutların kamulaştırılması talebine tepki göstererek “Konut tekellerini mülksüzleştirme talebi iflas eden sosyalizmin bir deneyeni” olarak nitelendirdi. Lindner, bu talebin konut yatırımcılarını ürküteceğini de ileri sürdü. Ancak Almanya’da konut piyasasının ulaştığı boyut, özel şirketlerin elindeki konutların kamulaştırmanın en doğru yol olduğunu gösteriyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın büyük bir bölümü bu talebe destek veriyor.

Kalle Gerigk, Evrensel'e konuştu: Yaşanabilir konut herkesin hakkı

Almanya’da yüksek kiralara karşı mücadele büyüyor