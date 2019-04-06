Sigaraya zam yapıldı | 11 liralık bir paket sigaranın 9,5 lirası vergi

Sigarada paket başına beklenen 2 liralık fiyat artışı geldi. Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 Nisan tarihi itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. Diğer tütün şirketlerinin de aynı artışı yapması halinde devletin sigaradaki fiyat artışından kaynaklı 8 milyar liralık ilave vergi geliri elde etmesi bekleniyor.

11 LİRALIK PAKET SİGARANIN VERGİSİ 9 LİRA 50 KURUŞ

5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Yani, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi vergiye gidiyor. (EKONOMİ SERVİSİ)