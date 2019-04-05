05 Nisan 2019 16:02
Van İpekyolu'da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
Van'ın İpekyolu ilçesinde Selim Eco adlı inşaat işçisi, iş makinesinin kopan parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL
Van'ın İpekyolu ilçesinde iş makinesinin kopan parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İskele Caddesi'nde yapımı süren inşaatın altıncı katında beton dökme işlemi sırasında, iş makinesinin pompası kırıldı. Kırılan pompanın üzerine düştüğü inşaat işçisi 38 yaşındaki Selim Eco yaşamını yitirdi. (AA)
ETİKETLER: Vanİş cinayeti
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