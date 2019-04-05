Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Mızrak'a ilk günden soruşturma
HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı'ya "terör örgütü propagandası" iddiasıyla soruşturma açıldı.
Fotoğraf: MA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı HDP'nin seçim sonrası yaptığı kutlamaya ilişkin " terör örgütü propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıkça, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında "terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, dün gerçekleştirilen HDP'nin kutlama programı incelemeye alındı. (HABER MERKEZİ)
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