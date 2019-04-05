Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Mızrak'a ilk günden soruşturma

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Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir belediye başkanı belediye meclisinde çoğunluğu yoksa komisyonları da bütçeyi de istediği gibi çıkartamaz" dedi.