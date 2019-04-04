Sendikalaştıkları için işten atılan CT Automotive işçilerinden eylem

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi’de bulunan Chinatool Otomotiv (CT Automotive) fabrikasında Petrol-İş üyesi işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkarıldı. Polis eşliğinde işten çıkarıldığını ifade eden CT İşçisi Fırat Kaya, “Şirketin beş yıllık emektarıyım. Ancak sendikalaştığımızın için işten çıkarıldık. Yönetimin sendikanın alacağı hakları bireysel sözleşme ile vermesini kabul etmediğimiz için atıldık. Rapor gibi sudan sebeplerle çıkarıldık. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, fabrika önünde açıklama yaptı. İki yılı aşkın süre önce anayasal haklarını kullanarak Petrol-İş’e işçilerin üye olduğunu ifade eden Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, “25 Mart'ta iki, 27 Mart'ta bir ve 1 Nisan’da iki işçi toplamda 5 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Bahane ve gerekçe ne olursa olsun, bizler her şeyin farkındayız. Sendikalaşma mücadelesinde öncü olan arkadaşlarımız, patron tarafından sendikalaşma iradesini kırmak için işten çıkarılmıştır” diye konuştu.

İKİ YILDIR MÜCADELE EDİLİYOR

Baskılara ve işten çıkarmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan Akyüz, “İki yıldır sürdürdüğümüz bu mücadelenin haklı olduğunu biliyor, er ya da geç kazanacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Chinatool işçisinin örgütlenme iradesinin tüm bu baskı ve oyunlarını yeneceğinden kuşkumuz yok diyen Akyüz, “Petrol İş Sendikası'nın ve Chinatool işçisinin, haklarını sonuna kadar savunacağını, baskılar karşısında sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacağı bilinmelidir” dedi. (Gebze/EVRENSEL)