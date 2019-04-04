İranlı Alinejad: Müslüman kadınların ezilmesinin simgesini kullanmayın

İran’da kadınları örtünmeye zorlayan İslamcı yasalarla mücadele eden “Benim Gizli Özgürlüğüm” hareketinin kurucusu, İranlı kadınları kamusal alanda örtüleri çıkarıp bunu görüntülemeye ve sosyal medyada paylaşmaya teşvik eden “Beyaz Çarşamba” eylemlerinin örgütleyicisi Alinejad, kadınların “dayanışma” gerekçesiyle örtünmesine tepki gösterdi.

Hem İran hem de Suudi Arabistan’da kadınların örtünme dayatmasına karşı verdikleri mücadelede “Batılı feministler” tarafından yalnız bırakıldığını vurgulayan Alinejad, İran’ı ziyaret eden kadın siyasetçilerin “İran kültürüne saygı” gerekçesiyle başlarını örtmelerine “çifte standart” eleştirisi yaptı.

“HOLLANDALI KADIN SİYASETÇİLER ZİYARETLERİ SIRASINDA ZORUNLU ÖRTÜNME YASASINA MEYDAN OKUMADI”

“Beyaz Çarşamba” eylemlerinde sokakta örtüsünü çıkarıp sopaya takarak sallayan İranlı kadının haber olduğu gün Hollanda’dan üç kadın siyasetçinin Tahran’ı ziyaret ettiğini ve zorunlu örtünme yasasına hiçbir meydan okumada bulunmadan uyduklarını hatırlattı.

Alinejad, ABD Başkanı Donald Trump’ın “beyaz erkek ağırlıklı kabinesi”yle alay etmek için onlarla aynı pozları veren İsveçli kadın siyasetçilerin tutumunu da eleştirdi: “Amerika’ya gelince, erkek ile kadın eşit demeye çalışanlar, İran’a gelince başka mesaj vermeye, erkeklerin kadınlardan daha eşit olduğunu söylemeye çalışıyor.”

“AYRIMCI YASANIN ‘KÜLTÜRÜMÜZ’ OLDUĞUNU SÖYLEMEK ULUSA HAKARETTİR”

“İran’ı ziyaret eden kadın siyasetçiler, turistler, sporcular, sanatçılar, oyuncular, hepsi de güzel ülkeme gittiklerinde bunun kültürel bir mesele olduğunu söylüyor, İran kültürüne saygıdan takıyoruz diyorlar” ifadelerini kullanan Alinejad, “Size açıkça belirteyim: Ayrımcı bir yasanın bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu söylemek, bu bir ulusa hakaret etmektir” dedi.

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“ARDERN, MÜSLÜMAN KADINLARIN EZİLMESİNİN EN GÖRÜNÜR SİMGESİNİ KULLANDI”

Alinejad, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırı sonrası Başbakan Jacinda Ardern'in “Müslümanlarla dayanışma ve kültürlerine saygı” adına başını örtmesi ve pek çok kadının aynı şekilde destek vermesini de eleştirdi: “Ardern'in Müslüman toplumuna gösterdiği şefkate hayranlık duyuyorum, ama dayanışma göstermek gerekçesiyle başını örttüğünü görmek kalbimi kırdı. Çünkü pek çok ülkede Müslüman kadınların ezilmesinin en görünür simgesini kullandınız. Bu yüzden onları aynı zamanda zorunlu başörtüsüne karşı mücadele ettikleri için dövülen, hapsedilen, cezalandırılan kadınlarla, bizimle, kız kardeşliklerini ve dayanışmalarını göstermeye davet ediyorum.” (DIŞ HABERLER)

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