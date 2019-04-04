Fatih İlçe Seçim Kurulu önü: Sonuç netleşene kadar bekleyeceğiz

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu’nun seçimi kazanmasının ardından AKP seçim sonuçlarına itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da Ataşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şile, Ümraniye’de oyların yeniden sayılması kararı alındı. Fatih’te oyların toplandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi önünde CHP’lilerin ve AKP’lilerin bekleyişi sürüyor. CHP’liler yapılananı haksızlık olduğunu belirterek, sonuçlar netleşene kadar kararlı bir şekilde İlçe YSK önünde bekleyeceklerini ifade etti.

Polisin giriş ve çıkışları kontrol ettiği spor kompleksinin önünde CHP’liler AKP’lilerden sayıca daha fazlalar. Ahmet Oral, önceki seçimlerde AKP’nin oluşturduğu manipülasyona işaret ederek, “Zaferlerini ilan ediyorlardı. Bizleri de ilçe seçim kurullarına yönlendirecek bir durum yoktu. Bu kez bu çıktı. Kaybetmeye alışmadıkları için, sonucu bir türlü kabullenemiyorlar” dedi.

Belediyedeki yolsuzlukların üstünün örtbas edilmek istendiğini iddia eden Topal, “Oraya geldiğini hesaplayacaktır. Yolsuzluk varsa bir şekilde ortaya çıkar” diye konuştu.

31 Mart’ta seyyar sandık görevlisi olarak çalıştığını anlatan Topal, “Seçim sonuçları açıklandığın beri nöbetteyim. Biz kazandık. Ama sonuç netleşene kadar bekleyeceğim. Ama onlar bir türlü kabullenemiyorlar. Onlar itiraz ettikçe bizim oyumuz daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

"KENDİ MÜŞAHİTLERİNE GÜVENMİYORLAR"

Seçimlerde bir itiraz sürecinin yaşandığını belirten Yasemin Topal, ilk kez iktidarda olan AKP’den geldiğini belirtti. Bu durumu şaşırtıcı bulan Topal, “Hem kendi kurumlarına, devlet kurumlarına, hem de atadıkları, müşahitlere olan güvensizliğinde bir göstergesi oldu” dedi.

Seçim günü sandık görevlisi olan Topal, “Diğerlerinin lanse ettiği gibi bir sıkıntılı süreçte görmedik. Olumlu bir hava vardı seçmenler açısında da” dedi.

"AÇIK AÇIK HAKSIZLIK VAR"

Gürcan Kızıldağ, 24 Haziran seçimlerden dolayı, ne oy vermeyi ne de sandıkta görevli olmaya düşünmediğini belirtti. AKP’nin yetkili isimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tahrik edici üslubundan dolayı rahatsız olduğunu anlatan Kızıldağ şunları söyledi: “Hem oy kullanmaya karar verdim. Hem de görev aldım. Muhafazakar seçmenin ağırlıkta olduğu Karagümrük Mahallesinde görevli oldum. CHP dışında başka partiden kimse yoktu. Sandıkta, iki tane AKP’li üye vardı. Aynı zamanda gün boyunca, 2-3 tanede müşahitleri gelip gitti. Sandık kurulu başkanı ve memur üye vardı. Gün boyu hiçbir problem yaşamadık. Geçersiz sayılan oyların AKP lehine sonuçlanmasını beklemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa, asıl şaibe o zaman başlamıştır.” AKP’nin bu tutumuyla toplumu gereksiz yere gerdiğini belirten Kızıldağ, “Açık açık haksızlık yapıyorlar. Bundan rahatsızım. Bu sonucu soğukkanlı bir şekilde kabul etmelerini beklerdim. AKP’nin kazandığı belediyelerde geçersiz oy mu yok.? Önceki seçimde İstanbul’da 400 bine yakın geçersiz oy vardı. Ona niye itiraz etmediniz?” diye soruyor. Kızıldağ, whatsapp üzerinden kurdukları grupla, nöbetleşerek, ilçe seçim kurulu önüne geldiklerini ve süreci sonuna kadar takip etmekte kararlı olduklarını belirtti. (İstanbulEVRENSEL)

