04 Nisan 2019 10:39
Son Güncellenme Tarihi: 05 Nisan 2019 12:23

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle" alamadığı mazbatasını bugün aldı.

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Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı

Fotoğraf: DHA

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    Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını bu sabah aldı. Dün göreve başlayacak olan Maçoğlu'ya Seçim Kurulu tarafından mazbatası "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle" verilmemişti. 

    3 Nisan Çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken dün yapılacak mazbata teslimi hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelenen Fatih Mehmet Maçoğlu bu sabah belediye meclisi üyelerinden oluşan bir heyetle adliyeye giderek mazbatasını aldı.

    Seçime Türkiye Komünist Partisinin (TKP) adayı olarak giren Sosyalist Meclisler Federasyonundan (SMF) Maçoğlu için bugün saat 13:00’de belediye önünde tören düzenlenecek.

    "KAPILARI AÇIK BİR BELEDİYE"

    Adliye önünde kısa bir açıklama yapan Maçoğlu, mazbatasını aldığını belirterek, “Tüm dostlarımızı ve halkımızı ayırt etmeden kapıları açık bir belediye olacağını söyleyeyim. Bir önceki dönemin tecrübesi ile birçok dostumuz bize hediyeler ve çiçekler getirmeye çalışacaktır. Ama biz sokak hayvanlarının genel durumlarını göz önüne alarak dostlarımızdan hediye ve çiçekler yerine, açacağımız bir hesap ile hayvanların sorunlarına bakarak onlara daha güzel bir yaşam sunmak için bir nebze de olsa bir destek vermelerini rica edeceğiz" dedi.

    Fotoğraf: MA

    KAYYIM BELEDİYEYİ 68 MİLYON TL BORÇLA TESLİM ETTİ

    TKP'nin Dersim il örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada devir işlemleri sırasında kayyım yetkililerinin binada olmadığı belirtildi. Maçoğlu'ya verilen resmi evraklara göre kayyım, Dersim Belediyesini 68 milyon TL'ye yakın borçla devretti. Kasada ise 266 bin TL bulunuyor.

    MAZBATA BİR GÜN GEÇ VERİLDİ

    Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu, TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasını almasına ilişkin yazılı açıklama yapmış,
    "31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04.2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecek" demişti.

    TKP: DERSİM'DE SEÇİM KURULU ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

    Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezinden Fatih Mehmet Maçoğlu’ya mazbata verilmemesi ile ilgili yapılan açıklamada “Hukuksuz uygulama derhal sonlandırılmalı ve mazbatası belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na derhal düzenlenip verilmelidir” denildi.

    TKP Genel Merkezi’nin açıklaması özetle şöyle; “Söz konusu seçim sonuçlarına herhangi bir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından itiraz edilmemiş, seçim sonuçları kesinleşmiştir. Buna karşın, il seçim kurulu başkanının hiçbir hukuki dayanağı olmayan tasarrufu sonucu, belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası teslim edilmemiştir. İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın teslim edilmeme gerekçesi olarak personel yetersizliği ve “söylenemeyecek bir güvenlik sorunu” olması gösterilmiştir. Bu keyfi uygulama, anayasal güvence altında olan seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Hukuksuz uygulama derhal sonlandırılmalı ve mazbatası belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na derhal düzenlenip verilmelidir.”

    HDP: KAYYIM GİDERAYAK YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN Mİ MAZBATAYI VERMİYOR 

    HDP’nin Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Dersim Milletvekili Alican Önlü, yazılı açıklama yaptı. "Dersim'de kayyım giderayak yolsuzlukları örtbas etmek için mi vermiyor?" başlığıyla açıklama yapan Önlü, Dersim’de belediyeyi askeri kışlaya çeviren, bir kişiye 3 askerin düştüğü bir kentte, hala “söylenemeyecek güvenlik gerekçesi” iddiasıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun mazbatayı seçilen belediye başkanına vermemesinin herhangi bir izahı bulunamayacağını belirtti. Önlü, Dersim halkının güvenlik tedbiri altında kayyımın “yolsuzlukları ve hukuksuzluklarını ortadan mı kaldırılıyor” endişesini taşıdığını kaydederek, "Dersim halkının kararına saygı duyulmalı ve mazbata bir an evvel Sayın Mehmet Fatih Maçoğlu’na verilmelidir" dedi. (Dersim/EVRENSEL)

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    Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle" alamadığı mazbatasını bugün aldı.

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