04 Nisan 2019 07:53
Son Güncellenme Tarihi: 04 Nisan 2019 17:14

S-400 krizi: ABD’den Ankara’ya Rusya resti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, S-400 anlaşmasına ilişkin Türkiye’nin Rusya ve NATO arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

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S-400 krizi: ABD’den Ankara’ya Rusya resti

Fotoğraf: AA

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    NATO zirvesi öncesi ABD’li yetkililerden Erdoğan yönetimine Rusya konusunda üst üste eleştiriler geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya’dan satın alınan S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin Rusya ve NATO arasında bir seçim yapması gerektiğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’nin Suriye’de tek başına operasyon yapmasının “Yıkıcı sonuçları olacağı” uyarısı yaptı. Ankara’dan iki açıklamaya da tepki geldi.

    "S-400 NATO İÇİN TEHDİT"

    NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü için Washington’da düzenlenen kutlamalarda da, Türkiye ile ABD arasında S-400 füze sistemleri nedeniyle yaşanan ihtilaf gündemdeydi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kutlamalar dolayısıyla yaptığı konuşmada, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almayı planlayan Türkiye’yi eleştirdi. Pence, Rusya’nın S-400 füze savunma sisteminin “NATO için büyük bir tehdit” olduğunu belirterek, “Türkiye bir seçim yapmalı” dedi. Pence, “Dünya tarihindeki en başarılı askeri ittifakın önemli bir üyesi olarak mı kalmak istiyor, yoksa ihtiyatsızca alınan bir kararla bu ortaklığın güvenliğini riske atarak, bu ittifakı baltalamak mı istiyor?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programından çıkartılması riski ile karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

    ANKARA’DAN YANIT

    Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, “ABD bir seçim yapmalı. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalmak, yoksa terörist güçlere katılarak NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasına darbe vurarak, dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?” ifadesini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO kutlama töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya’dan füze savunma sistemi alma planlarından geri dönüş olmadığını ifade etmişti. Çavuşoğlu, “S-400’ler bitmiş bir anlaşmadır, bundan geri adım atmayacağız” demişti.

    POMPEO’DAN SURİYE UYARISI

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’nin Suriye’ye operasyon düzenlemesi halinde bunun “Yıkıcı sonuçları olacağı” konusunda uyarıda bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo adına ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Pompeo’nun mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesinde “Suriye’nin kuzey doğusu için devam eden görüşmelerle ilgili desteğini belirterek, bölgede tek taraflı Türk askeri operasyonunun potansiyel yıkıcı sonuçları konusunda uyardı” denildi.

    Pompeo’nun açıklamasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise ikili görüşmede böyle bir konunun gündeme gelmediğini belirtti, açıklamada, “Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir” denildi.

    STOLTENBERG: SOĞUK SAVAŞ İSTEMİYORUZ

    NATO’nun 70’inci yıl kutlamalarında gündeme gelen bir diğer konu da, Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya ile “yeni bir Soğuk Savaş” istemediğini ileri sürdü. Stoltenberg, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılı dolayısıyla ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, “Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak, NATO’nun Rusya’ya karşı “saf” olmaması gerektiğini de ekledi.

    Stoltenberg, NATO’ya üye 29 ülkenin, ABD ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) Anlaşması’nın sonunun gelme ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini de belirtirken, “Rusya ile daha iyi ilişkiler istiyoruz” dedi ancak bu sağlanmadığı takdirde, NATO’nun daha “zor” ilişkilere de hazırlıklı olduğunu söyledi.

    Rusya’yı INF Anlaşması’nı ihlal etmekle suçlayan Stoltenberg, NATO’nun “gereken tedbirleri” alacağını da sözlerine ekledi. (DIŞ HABERLER)

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