ABD, F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesini askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ankara'nın ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının transferi için gerekli materyallerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alındığını duyurdu. Pentagon F-35'lerin satışı için Türkiye'ye alternatif aradıklarını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teslim almaktan vazgeçtiğine ilişkin net bir karar beklenirken, F-35'lerin operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır" diye konuştu.

Andrews, Türkiye’nin programdan ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımları attıklarını da ifade etti. Pentagon Sözcüsü, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek olası ikincil kaynakların geliştirilmeye başlandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatörler Meclisi, Türkiye’nin S400 alımına ilişkin sürecin durdurmaması halinde Donald Trump’ın F-35 savaş uçaklarının ekipmanlarının teslimatı ile ilgili bir dizi anlaşmayı askıya almaya çağırmıştı. Pentagon'un açıklaması, Ankara’nın Rusya’dan S-400 satın almasına karşılık olarak ABD’den gelen ilk somut hamle olarak yorumlanıyor. (HABER MERKEZİ)