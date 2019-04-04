Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündem S-400 krizi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmeler ve S-400 krizinin ele alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakan Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili devam eden müzakereler konusunda desteğini dile getirdi, aynı zamanda bölgede Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel yıkıcı sonuçları hususunda uyarıda bulundu” ifadelerine yer verildi.

Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Amerikan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, “Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan muhtemel S-400 füze sistemi alması konusundaki endişesini dile getirdi. Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki potansiyel ekonomik fırsatlar da görüşmede ele alındı” denildi.

TÜRKİYE ABD’Yİ YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayı yalanladı:

“ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir.”

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini iddia etti. Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: ABD ARTIK KARAR VERMELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajında, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle iş birliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI: TÜRKİYE KARARINI VERMELİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Washington'da NATO ile ilgili bir toplantıda, Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda uyarmıştı.

Pence "Türkiye kararını vermeli. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımıza zarar verecek dikkatsiz kararlarıyla bu iş birliğinin güvenliğini riske atmak mı?" demişti.

Pence ayrıca "Türkiye'ye açıkça belirttik ki NATO müttefiklerimizin ittifakımızın birliğini tehdit edecek şekilde düşmanlarımızdan silah satın alması karşısında tepkisiz kalmayız" dedi. (DIŞ HABERLER)