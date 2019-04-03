03 Nisan 2019 17:17

Sultangazi’de bağımsız adaya sandığından oy çıkmadı: Kabul edilemez

Sultangazi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Çayan Sarıkaş Çiçek'e oy kullandığı sandıktan hiç oy çıkmadı. Çiçek, "Böyle bir yanlışlık kabul edilemez" dedi.

Sultangazi’de bağımsız adaya sandığından oy çıkmadı: Kabul edilemez

Çayan Sarıkaş Çiçek | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bağımsız olarak meclis üyesi adayı olan Çayan Sarıkaş Çiçek, seçim sonuçlarını almak için Sultangazi ilçe seçim kuruluna gittiğinde aldığı oy sayısının 0 (sıfır) olduğunu öğrendi. Kendi kullandığı sandıkta bile oyu görünmeyen Çiçek, “Sanırım ben de kendime oy vermedim. Böyle bir yanlışlık kabul edilemez” dedi.

    Çiçek, itiraz etmek istediğini ancak seçim kurulu görevlisinin “Elinizde delil varsa itiraz edebilirsiniz, zaten oylar tekrar sayılacak gerek yok” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

    “En güvenilir kurumlar olması gereken seçim kurullarının böyle şüphe oluşturacak hatalar yapması geçmişte yaşadığımız seçimleri de sorgulatıyor. 1 oy dahi almış olsam peşini bırakmayacağım" diyen Çiçek, seçim sonuca itiraz ederek oyların tekrar sayılması için dilekçe verdi.

    Dilekçesine sözlü olarak dönüş yapan İlçe Seçim Kurulu, oyların değil tutanakların tekrar inceleneceğine karar verdiklerini ve bu sürecin birkaç gün süreceğini bildirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

    "Bu kentte biz yaşıyoruz, işçilerin, emekçilerin sözü olmalı"

    "Bu kentte biz yaşıyoruz, işçilerin, emekçilerin sözü olmalı"

    31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları

    31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tanzim çare olmadı, fiyat hesabı tutmadı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    31 Mart seçiminden kalanlar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    'Reform dönemi' dedikleri 'karşı reform dönemi'dir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şimdi ne olacak?

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşini kaybetmek istemiyorsan hastalanınca rapor alma yıllık izin kullan

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hekimlerden açık mektup
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

    Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına dair konuşan Binali Yıldırım "Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlandı ancak AA'nın ve CHP'nin verdiği ilçe bilgileri arasında çelişki bulunuyor.

    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı
    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı

    Cansız bedeni bir portakal bahçesinde ağaca asılı bulunan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın failleri 9 yıldır bulunamadı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

    İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 15 ilçede geçersiz oylar; Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin

    Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi

    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü
    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü

    Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında binlerce eğitimci şiddete karşı yürüdü.

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

    Turgutlu Çaldağı’da bilirkişi keşfinde kesilen ağaçların dibine kimyasal dökülmüş olabileceği belirtildi.

    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı
    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

    Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün alanı ile Forbes Köşkü'nün olduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve DEÜ kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı.

    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?

    Batılı kapitalist devletlerin ABD öncülüğünde, SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949’da kurduğu NATO 70. yılında derin bir “varlık krizi”yle karşı karşıya.

    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda
    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

    İktidara yakın medya, İstanbul’daki yenilgi sonrası “seçim hileleri” anlatısına sığındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

    İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam
    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

    Emek Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği bağımsız adaylar, seçimlerden sonra mücadeleye devam vurgusu yapıyor.

    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele
    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

    HDP'den Dersim'deki yerel seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamada "Seçilenlerle birlikte hareket etme ve ortak kültürü inşa etme" vurgusu yapıldı.

    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

    Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.

    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor
    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

    Denizli’de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, seçimi kaybeden AKP’li belediye yönetiminin belediyeden belge kaçırdığını iddia etti.

    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız
    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

    HDP’nin Muş seçimlerine itirazının reddedilmesine tepki gösteren Pervin Buldan, "AKP itirazları kabul edilirken, HDP'nin itirazları edilmiyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Peki oy oranlarındaki bu değişim nasıl gerçekleşti?

    GÜNCELLENDİ
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir

    YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz sürecine dair açıklamasında "Oylar ilk kez yeniden sayılmıyor" dedi.

    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı
    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

    Evrensel Yazarı ve EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmazken dava 11 Eylül'e ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71

    TÜİK verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 19,71 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.

    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?
    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?

    Kulislerde AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturasının kime kesileceği konuşuluyor. Parti çevrelerinde gündem seçimin "artçı sarsıntıları".

    GÜNCELLENDİ
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Kars 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...