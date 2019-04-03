Sultangazi’de bağımsız adaya sandığından oy çıkmadı: Kabul edilemez

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bağımsız olarak meclis üyesi adayı olan Çayan Sarıkaş Çiçek, seçim sonuçlarını almak için Sultangazi ilçe seçim kuruluna gittiğinde aldığı oy sayısının 0 (sıfır) olduğunu öğrendi. Kendi kullandığı sandıkta bile oyu görünmeyen Çiçek, “Sanırım ben de kendime oy vermedim. Böyle bir yanlışlık kabul edilemez” dedi.

Çiçek, itiraz etmek istediğini ancak seçim kurulu görevlisinin “Elinizde delil varsa itiraz edebilirsiniz, zaten oylar tekrar sayılacak gerek yok” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

“En güvenilir kurumlar olması gereken seçim kurullarının böyle şüphe oluşturacak hatalar yapması geçmişte yaşadığımız seçimleri de sorgulatıyor. 1 oy dahi almış olsam peşini bırakmayacağım" diyen Çiçek, seçim sonuca itiraz ederek oyların tekrar sayılması için dilekçe verdi.

Dilekçesine sözlü olarak dönüş yapan İlçe Seçim Kurulu, oyların değil tutanakların tekrar inceleneceğine karar verdiklerini ve bu sürecin birkaç gün süreceğini bildirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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