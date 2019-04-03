Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

Metehan UD

İzmir

Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün bulunduğu alan ile Forbes Köşkü'nün bulunduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı. Hasanağa Bahçesi’nin de sit derecesi düşürüldü. Şehir Plancıları Odası yapılaşma tehlikesine dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İzmir Buca’daki pek çok sit alanın statüsünde değişikliğe gitti. Bakanlığın talebi doğrultusunda hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu, İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kabul edildi.

Rapora göre İnönü Mahallesi 129 ada 4, 123 ada 92, 574 ada 167, 7151 ada 1, Tınaztepe Mahallesi 282 ada 120, 282 ada 16, 678 ada 99, Dumlupınar Mahallesi 75 ada 1, 70 ada 3 ve 695 ada 6 parsellerdeki doğal sit alanı statüsü ve tapudaki şerhleri kaldırıldı. Karar bakanlık tarafından askıya çıkarıldı.

TARİHİ KÖŞKLER TEHLİKEDE

Bu parsellerde daha önce Şifa Hastanesine devri ile gündeme gelen ve şu anda Buca Sosyal Güvenlik Merkezi olarak kullanılan De Jongh Köşkü’nün bulunduğu alan ile bahçesinde Forbes Köşkü’nün olduğu Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi bulunuyor.

DEÜ’YE AİT KAMPÜSLER DE BULUNUYOR

Yine Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait Dokuzçeşmeler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin kampüs alanları, Buca Fatma Saygun Anadolu Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Buca Çocuk Esirgeme Kurumu Kız Yetiştirme Yurdu, Buca Milli Eğitim Müdürlüğü bulunuyor.

HASANAĞA BAHÇESİ'NİN SİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

Doğal sit kararının kaldırıldığı parsellerin arasında konum itibari ile değerli özel mülkiyetler de bulunuyor. Ayrıca Kurul, Buca Hasanağa Bahçesi’nin statüsünde değişikliğe gitti. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na düşürüldü.

ŞPO: PARSELLER TEHDİT ALTINDA

Kararı Evrensel’e değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol, doğal sit statülerinin dereceleri ile yapılan çalışmaların parçacıl bir şekilde ilerlediğinin altını çizerek “Kararların neye göre verildiği belli değil ve alanın bütününe dair ilişkin bir bilgi sahibi olamıyoruz maalesef. Daha önceki sit kararları ile kentin çeperlerindeki doğal alanlardı. İlk defa şehir içerisinde böylesi bir değişiklik yapıldı. Bu alanların statüsü tamamen doğal sit statüsünden çıkarılması geleceği açısından tehlike yaratmakta, tehdit altındalar. Mevzuatta sit statüsünden çıkarılması için insan elinin değmesi yeterli olarak görülüyor. Bu alan bu şekilde değerlendiriliyor, bu kriter gerekçe olamaz. Doğal sit yapılaşma açısından engeldi ama şimdi plan değişikliği bu ortadan kalkacak. Buca hem yeşil alanları ile tarihi köşkleri bulunan şanslı bir kent iken şimdi yapılaşma baskısı altında” dedi.